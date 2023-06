OV7 en Guatemala 2023: Lidia Ávila revela detalles del concierto que el grupo mexicano ofrecerá en el país

Lidia Ávila, una de las cantantes del grupo, concedió una entrevista para Prensa Libre y dio detalles del concierto que OV7 ofrecerá en Guatemala.

“La verdad estamos muy contentos muy emocionados de poder estar de nueva cuenta en tierras guatemaltecas, debido a que daremos un concierto lleno de nostalgia, lleno de recuerdos, pero también de mucha energía y de mucho amor hacia los admiradores que nos han seguido durante más de 30 años”, dijo Ávila.

A propósito de su visita al país, la cantante mexicana reconoció con el público guatemalteco siempre han tenido excelente conexión.

“La verdad es que con Guatemala siempre hemos tenido una conexión increíble, siempre nos han recibido de una manera muy amorosa y con mucho cariño. Además, sabemos que esta vez no será la excepción porque llevamos este concierto que estoy segura de que lo van a disfrutar muchísimo porque haremos un recorrido musical a lardo de nuestra carrera y les garantizo que la van a pasar increíble”, agregó.

Ávila recordó que la gira Treinta Tour comenzó en septiembre del 2022, se ha extendido debido a la respuesta del público en varios países e indicó que concluirá en diciembre próximo.

“Hemos dado conciertos en varias ciudades de México y Estados Unidos. Pronto visitaremos países de Centroamérica como El Salvador y Guatemala, y bueno, pues en diciembre llegará a su fin esta gira con la que celebramos los 30 años de trayectoria”, añadió Ávila.

La cantante mexicana afirmó que el concierto en Guatemala tendrá una duración de dos horas en el que incluirán un repertorio con los éxitos de toda su trayectoria musical, así como Quédate y Si es amor, sus recientes temas. Además, alentó a los guatemaltecos para que asistan al show.

“Este es un concierto que no se pueden perder. Es un festejo que hemos organizado con mucho tiempo en anticipación, que venimos preparando desde hace mucho para toda la gente que nos ha querido y de verdad es una celebración, un homenaje a todos los admiradores, un agradecimiento infinito por todo el cariño y el amor que nos han dado. Así que de verdad no se lo pueden perder, porque no se van a repetir”, concluyó Ávila.

Cuando será el concierto de OV7 en Guatemala

El grupo mexicano OV7 ofrecerá un concierto en el país, el jueves 8 de junio, en Fórum Majadas, a las 20 horas.

De acuerdo con la productora local, Asa Promotions, el evento contará con las localidades Mesas Platinum (Q568), Mesas Black (Q790) y Mesas Amex (Q990), y las entradas se pueden adquirir en ticketasa.gt