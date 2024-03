Ovy On The Drums, conocido en la industria musical como productor de celebridades como Karol G, ofrecerá un show en el país y prometió incluir un repertorio con todos sus éxitos para bailar con sus admiradores locales.

Daniel Echavarría Oviedo, conocido como Ovy On The Drums, es una de las estrellas colombianas más importantes del género urbano y en su recorrido como productor ha trabajado con artistas como Karol G, J Balvin, Sebastián Yatra, Becky G y Rauw Alejandro, entre otros.

Creador de varios éxitos que han liderado las listas mundiales de popularidad, Ovy On The Drums lanzó recientemente Cassette 01, una producción musical en colaboración del cantante y compositor puertorriqueño Myke Towers en la que resalta su estilo y creatividad.

De acuerdo con el productor colombiano, este álbum cuenta con ritmos urbanos innovadores y fue grabado en el estudio de Myke Towers en Puerto Rico.

Ovy On The Drums se encuentra en Guatemala debido a que el miércoles 27 de marzo dará un show junto a Jhayco en el kilómetro 100 del Puerto San José, Escuintla, a las 18 horas.

Durante su estadía en el país, el productor colombiano dijo que Cassette 01 es un testimonio de la química creativa entre él y Myke Towers en el que traspasa los límites del género urbano.

“Cassette 01 tiene mucha historia. En cuanto al concepto se buscó llegar a otras generaciones y conservar las que me han apoyado, al final fue una mezcla de ideas y de prepararlos para el próximo paso, debido a que tengo previsto publicar otro álbum en 2025, pero mientras tanto, surgió este concepto”, dijo Ovy On The Drums.

El productor colombiano agregó que con este proyecto destaca la importancia de la música y la fortaleza de otros artistas. “Con Myke Towers contamos con artistas invitados, así que esperen Cassette 02 y Cassette 03. Este es un proyecto que tendrá más entregas y cada uno incluirá más historias y géneros musicales”, agregó.

Su vínculo con Guatemala

Ovy On The Drums cuenta en la actualidad con un trabajo aclamado por la crítica y su música ha trascendido fronteras. Ha sido productor de éxitos como Provenza, Mamiii y Tusa, de Karol G, artista a quien ha acompañado en su crecimiento.

“Uno siempre va fluyendo y pues obviamente lo que pasa con Karol G es una bendición porque venimos creciendo juntos. Desde el día cero estoy con ella y ver a esa mujer hoy en día en la forma en la que está llenando estadios me da alegría”, dijo.

“Sé que soy una pieza fundamental en el sonido junto con ella ya que todos esos éxitos los hemos creado juntos y la verdad estoy muy feliz y emocionado de todo lo que pasa. Además, recientemente cantó acá en Guatemala dos noches seguidas con escenario abarrotado y eso me llena de orgullo”, agregó Ovy On The Drums.

El productor colombiano añadió que sigue haciendo música y que constantemente se renueva. “Hay algo que me caracteriza y es trabajar con los artistas nuevos, porque me gusta conectar con las historias y ver su evolución”, dijo.

El productor colombiano está consciente de su éxito internacional y agradece la bendición de que sus producciones sean escuchadas. Sin embargo, recuerda sus primeros pasos en su país y el día que trascendió fronteras.

“Estoy contento de estar acá en Guatemala y poder de presentarme por segunda vez. Realmente eso es lo que más emocionado me tiene porque la primera vez que salí de mi país para realizar un show fue aquí en Guatemala. Acá fue el primer país en el que actué por primera vez en un escenario internacional”, confesó.

Ovy On The Drums promete derrochar energía durante un show en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Quiero enviarle un saludo especial a los guatemaltecos que han estado apoyando mi carrera desde el día uno. Este 27 de marzo que estaré en vivo, los invito a que podamos disfrutar y conectar con toda la energía, con todos los hits que se han construido desde la primera vez que vine acá. Sinceramente les confieso que, desde ese día, este país se ganó mi corazón. Siempre tuve la ilusión de volver y ahora tendré la oportunidad de cumplir ese sueño con un catálogo más grande, así que estoy más que feliz y agradecido”, concluyó.