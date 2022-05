Ozzy Osbourne en espera de cirugía

Pero, Ozzy también ha revelado que tiene dificultades para movilizarse y espera someterse a una cirugía de cuello.

Medios internacionales publicaron que la leyenda de Black Sabbath reveló que el artista todavía tiene complicaciones de un accidente que tuvo en 2003. “Solo estoy esperando una cirugía más en mi cuello”, dijo. “No puedo caminar correctamente en estos días. Tengo fisioterapia todas las mañanas. Estoy algo mejor, pero no tanto como quiero estar para volver a la carretera”.

Get Well Soon @OzzyOsbourne Photo at #OzzFest 2017

📸: @StephanieCabral pic.twitter.com/iqKn0cW5qq

— OzzFest (@TheOzzFest) April 30, 2022