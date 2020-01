Ozzy Osbourne: hija del fundador de Black Sabbath desmiente rumores sobre su salud

Ozzy Osbourne tiene previsto publicar su nuevo disco de estudio en los próximos días. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde el 1 de enero de 2020 algunos sitios web estadounidenses han asegurado que el músico británico Ozzy Osbourne “se encuentra en su lecho de muerte”. Sin embargo, el rumor ha crecido en las últimas horas y los admiradores del músico y de la banda Black Sabbath se han consternado.

“Hoy tuve un maravilloso comienzo para el 2020. Me preparé para almorzar con mi familia. Luego pasé el resto del día riendo y saliendo con mi papá”, publicó Kelly Osbourne en una historia en su cuenta oficial de Instagram.

“Llego a casa para leer artículos repugnantes acerca de que mi padre supuestamente está en su “lecho de muerte”. A veces los medios me enferman”, agregó la celebridad.

En pocos minutos los fanáticos del músico británico se pronunciaron en las redes sociales y publicaron diversos mensajes de apoyo.

“No es ningún secreto que mi padre ha tenido un año difícil en lo que respecta a su salud”, pero salir con esto es una m***** total”, afirmó la hija de Ozzy.

La banda se pronuncia

Debido a los múltiples mensajes sobre la supuesta muerte del artista, Black Sabbath les quitó la preocupación a sus fanáticos y, a través de un mensaje publicado desde su cuenta oficial de Facebook, aseguró que la información es falsa.

Ozzy Osbourne tiene previsto publicar su nuevo disco de estudio en los próximos días. La producción titulada Ordinary man, incluirá Under the Graveyard y Straight to Hell, sencillos de que lanzó en noviembre de 2019.

