Ozzy Osbourne promociona “Ordinary Man”, su nuevo álbum de estudio

Ozzy Osbourne promociona el álbum “Ordinary Man”. (Foto Prensa Libre: Cortesía Epic Records)

El cantante y compositor Ozzy Osbourne promociona Ordinary Man, su nueva producción discográfica, que llega 10 años después de su último trabajo de estudio Scream (2010) y con el que reaviva la esperanza de sus admiradores de verlo nuevamente en escena.

Osbourne, quien en enero pasado reveló que padece párkinson desde 2019, lanzó un álbum que contó con el apoyo de varios artistas. Además, desde noviembre del año pasado comenzó con su difusión al publicar Under The Graveyard, el primer sencillo de esa producción.

El músico británico, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y ganador de varios premios Grammy, canceló recientemente su gira No More Tours 2, con la que tenía previsto recorrer Estados Unidos.

Las colaboraciones

Ordinary Man es un álbum que incluye 11 canciones, el cual fue grabado en Los Ángeles, EE. UU., en el que participó el productor y guitarrista Andrew Watt, el bajista Duff McKagan (Guns N’ Roses), y el baterista Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

“Fue muy divertido grabar el disco, aunque es muy diferente de mis otros álbumes, este lo grabamos rápidamente, lo que no he hecho desde el primer álbum de Black Sabbath y por eso lo convirtió en un proceso diferente, que realmente disfruté”, aseguró Ozzy, quien también contó con el apoyo de Elton John, Slash y Post Malone, en los temas Ordinary Man, Straight to Hell, e It’s A Raid, respectivamente.

“Slash es un querido amigo mío, como lo es Elton. Cuando estaba escribiendo Ordinary Man, me recordó a una vieja canción de Elton y le dije a Sharon -esposa-: Me pregunto si él cantaría en ella. Le preguntamos y he aquí, él estuvo de acuerdo, canta y toca el piano en la canción”, agregó Osbourne.

Ordinary Man estará disponible en todas las plataformas digitales. Además, se puede adquirir en formato CD estándar, CD de lujo, vinilo y vinilo de lujo

“Hay una frase en Ordinary Man donde canto: ´No quiero morir como un hombre común´, que no creo que vaya a hacer”, afirmó Ozzy entre risas.