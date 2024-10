Padre de Liam Payne llega a Argentina tras la muerte de su hijo

Geoff Payne "llegó a Buenos Aires a las 6 horas local, dijo a la AFP una fuente policial que pidió reserva de identidad. Payne murió el miércoles 16 de octubre a los 31 años al caer al patio trasero del hotel de Buenos Aires donde se alojaba. En su habitación había destrozos y estupefacientes, según el informe policial.

Su cuerpo sigue en la morgue de la capital argentina mientras restan conocer los resultados de las pericias toxicológicas. El resto de los exintegrantes de la banda británica One Direction (Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik) publicaron el jueves que estaban "completamente devastados con la noticia".

Separadamente, la superestrella Styles escribió que extrañará "siempre" a su compañero de banda, al destacar que la mayor alegría de Payne era "hacer felices a los demás". Los tributos al músico de 31 años se multiplicaban en el mundo.

En tanto, en el emblemático Obelisco de Buenos Aires, un centenar de "directioners", como se conoce a los fans, despidieron a Payne el jueves con flores y canciones. La mayoría veinteañeras, algunas llevaron camisetas alusivas, lloraban y encendían velas por su ídolo de adolescencia.

El informe preliminar reveló que el cuerpo presentaba 25 heridas, con "hemorragia interna y externa" y que la muerte se produjo "a causa de la caída". Debido a la posición en la que quedó, dedujeron que "Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".

La fiscalía investiga el caso como "muerte dudosa", aunque "todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", indicó el informe.

Liam Payne's heartbroken dad made his first public appearance since his son's tragic death, after making the trip from the UK to Argentina.



Geoff Payne was spotted leaving his hotel Friday morning, on his way to the Buenos Aires Judicial Office. pic.twitter.com/eAxkO2TUTh