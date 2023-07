Pamela Blair, actriz reconocida por salir en “Sabrina, la bruja adolescente” y en “21 Gramos”, falleció a los 73 años

A raíz de la noticia, varios compañeros de Blair le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales, incluidos colaboradores que trabajaron con ella en teatro, campo en donde también se desenvolvía.

Uno de los mensajes fue de su amiga y compañera de teatro, Baayork Lee.

“Me entristece mucho decir que mi hermana sagitariana Pam Blair se ha ido a jugar con sus colegas entre las nubes. Walt Disney Pammie y yo cumplíamos años el mismo día. Siempre nos escribíamos, sin importar dónde estuviéramos ese día”, escribió la compañera de Blair en redes sociales.

Blair destacó principalmente en el teatro, al haber participado en las obras “Promises, Promises”, “Of Mice and Men”, “Sugar and Seesaw”, y en donde obtuvo mayor popularidad “A Chorus Line”.

Pamela Blair, a dancer and actress whose small town-to-Broadway story became part of the character Valerie in the original cast of “A Chorus Line,” died July 23 at her home in Mesa, Ariz. She was 73. https://t.co/0jQViTr5vk

