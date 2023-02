Paquita la del Barrio: mánager revela el estado de salud de la cantante tras cancelar un concierto por molestias en la ciática

Ahora, el manager de la cantante, Francisco Torres, actualizó en un programa de espectáculos el estado de salud de Paquita.

Torres mencionó al programa De Primera Mano que la cantante fue sometida a una resonancia magnética, con el objetivo de analizar la causa de los dolores.

Afirmó que Paquita la del Barrio no solo se ha visto afectada por la ciática, sino que se le detectaron problemas en los riñones y diabetes.

A pesar de la noticia, Torres asegura que la cantante ha mostrado mejorías, y que ha obtenido apoyo no solo de sus compañeros de trabajo sino también de sus familiares.

Además, la intérprete de canciones populares como Rata de Dos Patas y Tres Veces Te Engañé publicó un audio en sus redes sociales, donde agradecía a sus seguidores por estar pendientes de su estado de salud.

“Amigos, me da mucho gusto saludarles, les agradezco muchísimos a todos aquellos que han estado al pendiente de mi. Me escapé, no se si del cielo o del infierno, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo”.