“Parece que fue un robo”: Esta sería la razón por la que Aracely Arámbula y Luis Miguel nunca se casaron, según Mhoni Vidente

Este 2 de diciembre, Mhoni Vidente, famosa astróloga que menciona predicciones del mundo del espectáculo, dio algunos detalles y explicó por qué los artistas no se casaron a pesar de que sí lo consideraron en el año 2005.

La actriz mexicana Aracely Arámbula y el cantante Luis Miguel vivieron su historia de amor en el año 2005 y se consolidó dos años después. Sin embargo, terminó en el 2009. Desde el inicio trataron de mantener su vida personal alejada del público y lo lograron, por lo que nunca se supo exactamente los motivos por los que la pareja no llegó al altar.

Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron dos hijos: Miguel, quien nació el 1 de enero del 2007; y Daniel, quien nació el 18 de diciembre del 2008. Por ellos, la también cantante ha asegurado que la historia de amor que vivió con el Sol de México “fue hermosa”.

Además, por los dos adolescentes aseguró que solo dirá cosas positivas del intérprete de La incondicional. “Jamás afectaría a mis hijos cuando me preguntan de su papá. Jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos”, mencionó en una entrevista meses atrás.

Sin embargo, los dos artistas han tenido problemas legales ya que existió una demanda contra Luis Miguel porque supuestamente los adolescentes no recibían pensión desde el 2009. Medios mexicanos reportaron que, al parecer, el intérprete de Hasta que me olvides había pagado la cantidad económica ante un juez, pero era Arámbula quien no había ido por el dinero.

Por qué Aracely Arámbula y Luis Miguel no se casaron

Durante este pleito legal entre Arámbula y el Sol de México, varios fanáticos recordaron cómo llegaron a ser una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. También lamentaron que no se casaran.

Por ello, en su programa más reciente, Mhoni Vidente reveló algunos detalles de por qué la pareja nunca llegó al altar a pesar de que sí se amaban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aracely Arambula (@aracelyarambula)

De acuerdo con la astróloga, la pareja sí consideró casarse en el 2005, pero no lo hicieron debido a un problema con la familia de Aracely Arámbula.

“Nunca se casaron, hubo un problema con la familia de Aracely y el hermano, que son allá de Chihuahua, y a Luis Miguel le cayó mal esa situación, que parece fue un robo de mucho dinero. Por eso él se alejó”, mencionó en su programa televisivo.