Paris Hilton habla sobre la historia del aborto que experimentó a los 20 años

Su libro, Paris The Memoir, que está pronto a publicarse el 14 de marzo, conserva una gran parte de su historia, la cual abarca un espectro de capítulos no tan conocidos que van desde sus experiencias como víctima de abuso y acoso sexual, sus recuerdos como joven escapándose de la escuela, así como su crecimiento como artista.

Una de las historias poco conocidas por sus seguidores y el mundo en general, tiene que ver con un proceso de aborto que la famosa atravesó hacia el principio de sus veintes.

Este capítulo fue abordado recientemente por Hilton en un reportaje publicado en la revista Glamour donde matizó sobre la interrupción del embarazo, y en donde también habló sobre un episodio incómodo que vivió debido al productor Harvey Weinstein, quien fue condenado a prisión por cometer actos de violación.

Al referirse al aborto que atravesó llegados sus 20 años, la artista compartió: “Esto era algo de lo que no quería hablar porque había mucha vergüenza alrededor del tema. Era una niña y no estaba lista para eso”, puntualizó.

El reportaje de Glamour continúa apuntando que Paris Hilton ha llegado a un punto en el que tiene el deseo de hablar más sobre estos temas, considerando su activismo político.

Lea también: El desgarrador testimonio de Paris Hilton ante los legisladores: “Era solo una niña y me sentía violada todos los días”

Sobre las políticas de interrupción de embarazo, la actriz y cantante mencionó que se trataba de decisiones ajenas a la experiencia de quienes logran gestar.

“Hay muchas políticas alrededor de ese tema, pero se trata del cuerpo de la mujer…¿Por qué debería haber una ley basada en eso? Es tu cuerpo, tu decisión, y verdaderamente creo en ello. Es alucinante que estén haciendo leyes acerca de lo que haces con tu salud reproductiva, porque si fuera al contrario, con los hombres, no sería de esta forma“, aseguró Paris Hilton.

Las declaraciones de la famosa llegan a dar otra perspectiva sobre la maternidad en su historia. Este no es un tema ajeno para Hilton considerando que en enero del 2023 se convirtió en madre de Phoenix, hijo que tuvo junto al empresario Carter Reum.

“I’m so obsessed with my little angel and when he looks into my eyes, I just melt. He’s such a good baby.” ❤️🥹

As these beautiful first pictures of @ParisHilton and #CarterReum's son, Phoenix Barron Hilton Reum (shared in a world exclusive with GLAMOUR) show, he’s angelic. pic.twitter.com/Dw19WGqEDH

— British GLAMOUR (@GlamourMagUK) February 23, 2023