La rapera argentina Cazzu fue pareja del cantante mexicano Christian Nodal durante aproximadamente dos años, período en el que demostraron su amor y compartieron escenario en diversos momentos.

La pareja dio un paso más y comenzó una nueva etapa de su relación amorosa el 14 de septiembre de 2023 tras el nacimiento de su primera hija. Sin embargo, sorprendieron a multitudes al anunciar su separación el pasado 23 de mayo.

Inmediatamente Cazzu y Nodal acapararon la atención mediática y usuarios en redes sociales difundieron varios rumores entorno a su separación.

A quien más atacaron fue al intérprete de Ya no somos ni seremos, De los besos que te di y Botella tras botella, debido a que lo señalaron de tener una romance con la cantante Ángela Aguilar.

A tan solo semanas de la separación con Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a sus admiradores debido a que revelaron que su noviazgo es serio y confirmaron que están escribiendo una verdadera historia de amor.

Tras aceptar su noviazgo de manera pública, usuarios en las redes sociales difundieron diversos comentarios. Algunos apoyando el amor que predomina en la nueva pareja, mientras que otros reprocharon la decisión de Nodal, al dejar a Cazzu y a su hija.

La reacción de Cazzu

La separación de Cazzu y Nodal ha acaparado la atención mediática y luego de la confirmación del romance con Ángela Aguilar, ambas estrellas se han convertido en las celebridades más populares de la escena artística y del entretenimiento. Sin embargo, Cazzu se pronunció este miércoles 12 de junio y envió un mensaje en redes sociales.

“Holis. Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa”, dijo la rapera argentina.

A través de una Storie (Historia) en su perfil de Instagram, Cazzu expresó lo que le ha tocado vivir en los últimos días. “Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible”, agregó en su publicación.

Cazzu publica mensaje en su perfil de Instagram. (Foto Prensa Libre: Tomada de instagram.com/cazzu)

En el texto, Cazzu afirmó que se alejará de la vista pública y de las redes sociales debido a que necesita desintoxicarse de tanto mensaje y que se enfocará en su hija. “Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”, concluyó.

Cazzu publica mensaje en su perfil de Instagram. (Foto Prensa Libre: Tomada de instagram.com/cazzu)

En otra Storie, la artista publicó un rotundo mensaje. “Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, indicó.

Finalmente, Cazzu publicó una postal el la que aparece al lado de su hija Inti.