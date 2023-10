Pati Chapoy reveló qué debería hacer Ventaneando si ella llega a morir

No obstante, la atención sobre la presentadora ha cambiado recientemente dado que la polémica se ha enfocado hacia ella misma luego de varias declaraciones que dio al diario mexicano Quien, donde habló sobre su muerte.

De acuerdo con el medio de comunicación mexicano, la famosa presentadora de Ventaneando aseguró en una entrevista que su equipo de trabajo y la producción del programa “tienen instrucciones específicas sobre lo que deben hacer” cuando Chapoy fallezca.

En declaraciones, la mexicana aseguró: “Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de Ventaneando o haciendo una entrevista”.

La periodista y presentadora, que tiene 74 años y quien inició en el mundo del espectáculo en 1976, también dijo al medio de comunicación que está consciente del momento en que pueda partir.

“No tengo por qué parar por nada, me refiero a que no soy tierra fértil ni para el miedo ni para cualquier emoción que me obligue a parar. Eso sí lo quiero dejar muy claro”, aseguró Chapoy.

Entre las declaraciones que dio la mexicana, destacó que si llegase a morir durante la emisión de Ventaneando, no quisiera que se cancele la emisión, ya que la noticia debería de darse en ese momento.

“Si aquí me pasa algo, nada de que cortan cámaras ni nada, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros“, dijo también la presentadora.