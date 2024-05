El meme viral de un mapache, mejor conocido como Pedro, Pedro, Pedro se convirtió en tendencia en las últimas semanas. Este contenido surgió a partir de un remezcla que se hizo a partir de la canción Pedro de Raffaella Carrá, producida originalmente en 1982.

En cuanto al mapache, según diversas fuentes, se trata de una mascota real que se llama Ginger y su propietario es un usuario ruso de TikTok, quien compartió un video de su mascota bailando, contenido que se viralizó rápidamente.

Con respecto a la intérprete original de la canción, Carrá fue una cantante, bailarina y actriz italiana con una amplia trayectoria artística, quien además participó en varios programas de televisión de la época y tuvo una destacada participación como defensora de los derechos de las mujeres. La intérprete sobresalió por éxitos musicales como Hay que venir al sur, Fiesta, En el amor todo es empezar, entre otros.

Según diversos medios internacionales, aunque Pedro originalmente era una melodía italiana, la versión en español de Raffaella Carrá es la más conocida. A pesar de que la intérprete falleció en 2021, sus éxitos continúan atrayendo al público por medio de contenido viral.

Por esta razón, diversos usuarios de redes sociales han grabado a sus propias mascotas bailando al ritmo del remezcla, lo cual ha generado divertidas reacciones en dichas redes.

