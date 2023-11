“Peligro”: La canción que Peso Pluma lanza para el videojuego “Call of Duty”

Peso Pluma promociona Peligro, una canción inspirada en Call of Duty: Modern Warfare III, el videojuego de la franquicia que sale a la venta el 10 de noviembre.

“Disfruto jugando Call of Duty mientras estoy de gira con mis amigos y mi equipo y no podría estar más emocionado de crear una canción para mis fans para celebrar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III”, dijo Peso Pluma, según el comunicado compartido por Activision.