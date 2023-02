Penélope Cruz, “nerviosa” por si gana su hermano Eduardo el Goya

Penélope Cruz dijo hoy en la alfombra roja de la 37 gala de los Goya, donde acude como nominada a mejor actriz de reparto por la película “En los márgenes”, que está más “nerviosa” por la posibilidad de que su hermano Eduardo Cruz gane su primer Goya, que por su propia nominación.

“Nos llevamos once años, yo creo que soy como su segunda madre -rió Cruz-, es muy emocionante para mí porque le he visto crecer con la música y la primera vez que le vi con una guitarra creo que tenía cuatro años y si él gana, yo me puedo desmayar”, confesó.