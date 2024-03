Ángela Aguilar actualmente es una de las cantantes juveniles más populares debido a sus temas de regional mexicano y sus más de 9 millones de seguidores en redes sociales.

Desde muy temprana edad, la artista de 20 años ha estado acostumbrada a la atención mediática al ser nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar e hija del reconocido intérprete Pepe Aguilar.

Pese a ser la menor de esta familia dedicada a la música, Ángela Aguilar logró forjarse un nombre dentro de la industria del entretenimiento y ascendió hasta la cima por sus propios medios.

Ante la inmensa fama de la intérprete de Qué Agonía, su padre Pepe Aguilar habló con los medios de comunicación y expresó su felicidad por la carrera musical que actualmente tiene su hija.

Por medio de una entrevista con Joaquín López-Dóriga, el legendario cantante mexicano aseguró que en tan solo unos años las cosas han cambiado debido a que la gente reconoce más a su hija que a él.

“Ahora me identifican como el papá de Ángela Aguilar y está bien”, mencionó entre risas.

De igual forma, Pepe Aguilar aseguró estar orgulloso del éxito de Ángela y dijo que no duda que en un futuro ella supere su legado.

“No hay mejor halago a la educación de un padre que sus hijos lo superen y, todavía no me superan, pero no tengo la menor duda que tiene con qué”, comentó.

Para finalizar, el intérprete de Miedo reveló que Ángela Aguilar tiene todo para hacer historia en la industria musical y convertirse en una de las cantantes más recordadas de todos los tiempos.

“Tiene con qué hacer historia, inclusive, en su linaje, en su vida”, concluyó.