Periodistas de Prensa Libre reciben reconocimiento por su destacada labor en áreas de cultura y fotografía

Para el 2023, la actividad convocó a periodistas de distintos medios que recibieron un reconocimiento en la sala de Auditorio Luis Cardoza y Aragón del Instituto Cultural de México, en la Embajada de este país. Entre ellos, fueron reconocidos los periodistas de Prensa Libre y Guatevisión, Esbín García en la categoría de Periodismo fotográfico, e Ingrid Reyes, en Periodismo cultural.

En la actividad se tuvo un recordatorio especial en el centenario del nacimiento de uno de los periodistas y escritores que han sido ejemplo para las generaciones, Rigoberto Bran Azmitia.

Durante la actividad realizada este martes 28 de noviembre, tambien recibieron reconocimientos Katheryn Ibarra, del Diario de Centro América; Karen Mansilla, en medios televisivos y también una categoría de periodismo comunitario. El galardón Rigoberto Bran Azmitia fue para el periodista Haroldo Sánchez.

Compartimos parte de la hoja de vida de los periodistas de esta casa editorial.

Esbin García

Comenzó a ejercer el periodismo desde los 16 años de edad. Se inició como laboratorista en el diario el Gráfico en 1991.

Su carrera como reportero gráfico comienza a desarrollarla en el diario La República de 1993 a 1996. Luego estuvo un año en El Periódico y dos en Siglo Veintiuno.

Desde el año 2000 a la actualidad, labora en Prensa Libre y ha sido reconocido como fotógrafo del año en cuatro ocasiones.

A nivel nacional, recibió el premio Unicef en 1997. APG-Comcel, lo premió como Mejor fotografía con el “motín de Pavón”. Esta es la segunda vez que es reconocido con el premio en Periodismo fotográfico, del Seminario de Cultura Mexicana, el cual también recibió en 2021.

Con más de 30 años de ejercicio periodístico, ha desarrollado una caligrafía visual que incluye sucesos históricos entre catástrofes naturales, visitas, conflicto armado interno, procesos judiciales y políticos, y recientemente documentar la pandemia de coronavirus, entre otras.

Es considerado uno de los fotoperiodistas con más trayectoria en Guatemala. Ha sido testigo de los cambios de su profesión, desde la fotografía análoga hasta la digital y el impacto actual del video en la comunicación.

Ingrid Reyes

En 1999 ingresó becada a la Universidad Rafael Landívar, a la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. En el primer año de carrera fue reconocida con una mención honorífica en un reportaje presentado a la Misión de Verificación de la Naciones Unidas, Minugua. Tiene un postgrado en periodismo por la Universidad del Istmo, graduada con Cum Laude.

Actualmente tiene 18 años de ejercer periodismo en medios de comunicación como el desaparecido El Colonial, medio de Antigua Guatemala; en el periódico Vida Universitaria, de la Universidad Rafael Landívar; y en Prensa Libre, en donde ha tenido la mayor parte de su experiencia.

En este último medio de comunicación ha escrito para proyectos especiales, Revista Amiga, suplementos especiales y actualmente en el área de Revista D, Buena Vida y Reportajes de la edición dominical.

En el 2017 recibió el reconocimiento de empleada destacada del año. En el 2021 le fue otorgado el premio “ESET Región Centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática”.

También obtuvo, junto a Margarita Pacay, el segundo lugar del concurso periodístico “Prevención del embarazo no planificado en adolescentes 2013” de Asociación Pasmo y Proyecto Usaid; y un tercer lugar en categoría de periodismo escrito en el concurso “Guatemala libre de humo”, de la organización Una voz contra el cáncer, Sociedad Americana del Cáncer y Campaign for tobacco free kids.