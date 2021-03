Piden desaparecer a Pepe Le Pew por “normalizar” la cultura de la violación y a Speedy Gonzales por fomentar estereotipo racial

Pepe Le Pew, el zorrillo francés de dibujos animados cuyas atenciones amorosas han perseguido a generaciones, ha sido el blanco del New York Times.

De acuerdo con medios internacionales como Deadline, señalan que el columnista Charles M. Blow, de New York Times, afirmó que el personaje de Looney Tunes “se sumó a la cultura de la violación”.

“Los blogs de RW están locos porque dije que Pepe Le Pew se sumaba a la cultura de la violación. Veamos. 1. Agarra / besa a una chica / extraño, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad. 2. Ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no la liberará. 3. Él cierra una puerta para evitar que se escape”, publicó Blow en un Hilo en Twitter el 6 de marzo pasado.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021

En el mismo Hilo, Blow señaló más actos de Pepe Le Pew.

“Esto ayudó a enseñar a los niños que “no” en realidad no significaba no, que era parte del “juego”, la línea de partida de una lucha por el poder. Enseñó que superar las extenuantes, incluso las objeciones físicas de una mujer, era normal, adorable, divertido. Ni siquiera le dieron a la mujer la capacidad de HABLAR”, agregó Blow.

This helped teach boys that “no” didn’t really mean no, that it was a part of “the game”, the starting line of a power struggle. It taught overcoming a woman’s strenuous, even physical objections, was normal, adorable, funny. They didn’t even give the woman the ability to SPEAK. — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021

De acuerdo con Deadline, el columnista de New York Times se enfrentó al Dr. Seuss en un artículo de opinión titulado Six Seuss Books Bore a Bias (Seis libros de Seuss tienen prejuicios). Argumentó que el célebre escritor Theodore Gessel, Dr. Seuss, de obras como El Grinch, El Lorax, y El Gato en el sombrero, entre otros, fueran sacados de circulación por presuntamente contar historias racistas, y aprovechó el contexto para asegurar que, durante su infancia, existieron dibujos animados y juguetes a su parecer nocivos para los niños.

Blow dijo que la exposición temprana a imágenes negativas da forma a las percepciones. Mencionó a Speedy Gonzales, la caricatura mexicana del ratón, como uno de esos aspectos negativos. Además, señaló a Pepe Le Pew, el popular personaje de la saga de Looney Tunes, Merrie Melodies, quien desde mediados del siglo XX se caracteriza por perpetuar el estereotipo de los “galanes franceses seductores” encarnado en un zorrillo en constante búsqueda del amor, quien suele provocar el efecto contrario debido a su fuerte olor y su forma de atosigar a su “presa”.

Blow señaló también en su columna que, durante su infancia, existieron dibujos animados que promovieron estereotipos hacia otros grupos raciales, y en ese aspecto otro emblemático personaje de la Warner Bros fue señalado como ya lo había estado anteriormente: “Speedy Gonzales, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes , una criada negra y corpulenta que hablaba con fuerte acento”, escribió el autor.

El racismo debe de ser exorcizado de la cultura, incluida, o tal vez especialmente, de la cultura infantil”, añadió Blow en su columna.

Adiós secuela

Pepe Le Pew no aparecerá en Space Jam 2 después de que se cortó su escena.

Según lo informado por los medios internacionales, hubo una escena de animación híbrida de acción en vivo que se filmó en junio de 2019 y contó con la actriz Greice Santo, Pepe Le Pew y Jane the Virgin.

Esta escena en particular fue filmada por el primer director de Space Jam: A New Legacy, Terence Nance, pero fue cortada por Malcolm D. Lee, su reemplazo, incluso antes de que la escena fuera animada.

La escena en cuestión se describió de la siguiente manera:

“Pepe estaba programado para aparecer en una secuencia en blanco y negro de Casablanca, como Rick’s Cafe. Pepe, interpretando a un cantinero, comienza a coquetear con una mujer en el bar interpretado por Santo. Él comienza a besarla en el brazo, que ella retira, luego golpea a Pepe en la silla junto a la de ella. Luego vierte su bebida sobre Pepe y lo abofetea con fuerza, enviándolo a girar en un taburete, que luego es detenido por la mano de LeBron James. James y Bugs Bunny buscan a Lola, y Pepe conoce su paradero. Pepe luego les dice a los chicos que Penelope Cat ha presentado una orden de restricción en su contra. James hace un comentario en el guion de que Pepe no puede agarrar otras melodías sin su consentimiento”.

Las reacciones de otros periodistas

El tema de Pepe Le Pew ha generado varias reacciones y varios periodistas se han pronunciado en redes sociales.

“El Dr. Seuss y Pepe Le Pew son demasiado controvertidos para el año en curso, pero está bien alentar a los niños de ocho años a que tomen bloqueadores de la pubertad”, dijo Ian Miles Cheong.

Dr. Seuss and Pepe Le Pew too controversial for the current year, but it’s okay to encourage eight-year-olds to take puberty blockers. — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 7, 2021

“Ahora están (acusados) Pepe Le Pew y Speedy Gonzales, porque no acabará nunca hasta que pretendamos que todos somos culturalmente iguales”, publicó Carmine Sabia.

Now they Pepe Le Pew & Speedy Gonzales, because it will never end until we pretend that we are all culturally the same. Ok fine. Cancel Chef Boyardee. That fake Italian BS. https://t.co/SJnDc8i98y — Carmine Sabia (@CarmineSabia) March 7, 2021

“Pepe Le Pew es un caballero comparado con Bill Clinton, Joe Biden, Andrew Cuomo, Ted Kennedy, Carlos Danger, Eliot Spitzer, el vicegobernador Fairfax de VA, etc, etc”, compartió Howie Carr.

Pepe Le Pew is a gentleman compared to Bill Clinton, Joe Biden, Andrew Cuomo, Ted Kennedy, Carlos Danger, Eliot Spitzer, Lt. Gov. Fairfax of VA etc. etc. etc. Pepe Le Pew Called Out for Perpetuating Rape Culture in NYT Op-Ed https://t.co/35b4a5eWg1 via @TMZ — Howie Carr (@HowieCarrShow) March 6, 2021

La respuesta de Speedy Gonzales

Debido a las acusaciones del columnista Charles Blow, el actor estadounidense Gabriel Iglesias se pronunció al respecto.

Iglesias prestará su voz a Speedy Gonzales en la nueva entrega de la película Space Jam y se manifestó en Twitter.

“Soy la voz de Speedy Gonzales en el nuevo Space Jam. ¿Significa esto que también intentarán cancelar a Fluffy? No pueden atraparme. Soy el ratón más rápido de todo México”, publicó.