Piqué: el humillante momento en el que fue abucheado en su última presentación en público

Debido a esta supuesta traición, Piqué ha sido víctima de un sinfín de críticas y sus presentaciones en público generalmente son incómodas debido a que las personas no paran de recordarle a la cantante colombiana.

Sin embargo, en esta ocasión Gerard Piqué fue el protagonista de una insólita escena que no tiene relación alguna con su mediática ruptura con Shakira.

El pasado sábado 1 de julio, el ex jugador del FC Barcelona llegó al estadio Cívitas Metropolitano para presenciar La Velada 3, evento creado por Ibai Llanos en el que distintos creadores de contenido se enfrentaron en peleas de boxeo.

Piqué llegó a este evento con un look particular que consistió en camisa de botones, pantaloneta y lentes de sol en color azul.

No obstante, el excéntrico estilo del ex futbolista no fue lo que más llamó la atención durante su aparición en La Velada 3, sino fue la hostil reacción que tuvo el público al momento en el que fue entrevistado.

Mientras Gerard Piqué aparecía en las pantallas del estadio, se escuchó un mar de abucheos, silbidos e incluso insultos en contra de la ex pareja de Shakira.

☑️ PIQUÉ Por los pitidos y abucheos que el exfutbolista ha recibido por parte del público del Metropolitano al aparecer en las pantallas de #LaVelada3 Aquí puedes ver el momento 👇 pic.twitter.com/g3WVb4RjgS — ¿Por qué es tendencia? (@acTTualidad) July 1, 2023

Además, por medio de redes sociales el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 también fue criticado por su aparición en este evento de boxeo y la manera en la que vistió durante la noche.

“Que feo es, por Dios”, “Su boooo del estadio fue épico”, “Más lo abuchean que lo dejan hablar”, “Como lo abuchean, bueno eso ya lo vi venir” y “Me pareces conocido. Ah, eres el ex de Shakira”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.