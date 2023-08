Piqué: en compañía de sus hijos, sin la presencia de Clara Chía Martí y otros detalles sobre su regreso a las canchas

Su separación con la cantante colombiana se dio en medio de un sinfín de rumores acerca de su supuesta infidelidad con Clara Chía Martí, joven que actualmente es su nueva pareja sentimental.

A raíz de los problemas en su vida privada, Gerard Piqué tomó la sorpresiva decisión de retirarse del fútbol profesional a media temporada y poner fin a una exitosa carrera en la que obtuvo decenas de títulos, incluidos un Mundial, cuatro Champions League y una Eurocopa.

Sin embargo, el pasado sábado 5 de agosto el ex jugador del FC Barcelona volvió a pisar un campo de fútbol luego de varios meses de inactividad.

Piqué jugó un partido benéfico en el estadio Stamford Bridge de Londres como parte de una iniciativa llamada Game4Ukraine, la cual recolecta fondos para ayudar a reconstruir Ucrania luego de su conflicto armado con Rusia.

📸 | Barça legend Gerard Piqué in action today in Game4Ukraine charity match at Stamford Bridge. #fcblive pic.twitter.com/HwvPbWStNx — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 5, 2023

A pesar de la expectativa generada por su regreso a los terrenos de juego, uno de los detalles que más llamó la atención a lo largo del encuentro fue que Piqué, durante su viaje a Londres, respetó en todo momento su acuerdo de custodia con Shakira.

Gerard Piqué llegó a Stamford Bridge acompañado de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes también estuvieron en las tribunas disfrutando del regreso de su padre al mundo del fútbol.

Además, su visita exprés al Reino Unido tuvo un detalle que no pasó desapercibido, ya que el ex futbolista español no estuvo acompañado por Clara Chía Martí, joven con quien le habría sido infiel a Shakira.

Con estas acciones, Piqué dejó en claro que actualmente mantiene una mejor relación con Shakira, ya que ambos estipularon que, durante el tiempo que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 esté junto a sus hijos, no puede reunirlos con su nueva pareja.