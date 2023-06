“Piqué ha estado con media Barcelona”: las revelaciones que acusan al ex futbolista de ser mujeriego e infiel

Sin embargo, en los últimos días Jordi Martin estuvo envuelto en un nuevo altercado cuando Clara Chía Martí, actual pareja de Piqué, lo denunció ante un juzgado por supuesto acoso.

A raíz de esta acusación, la joven de 24 años obtuvo una orden de restricción contra el polémico paparazzi, quien no podrá estar a menos de 400 metros de ella por los siguientes 3 meses.

La relación entre Jordi Martin y Gerard Piqué siempre ha sido complicada, por lo que el fotoperiodista decidió hablar de sus problemas con el ex jugador español por medio de una entrevista viral.

Durante su charla con el periodista Jorge Vieira en el programa The Red Phone, Jordi Martin arremetió nuevamente contra Piqué al revelar los motivos por los que no es de su agrado.

Según el polémico paparazzi, Gerard Piqué es una persona “mujeriega e infiel” y, a lo largo de los años, engañó a Shakira en múltiples ocasiones.

“Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En 13 años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Piqué ha estado con media Barcelona”, aseguró.

Asimismo, Jordi Martín indicó que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 también es alguien racista por los constantes comentarios despectivos que hizo mientras estaba junto a la cantante colombiana.

“Una vez Piqué dijo, en tono despectivo: es que hay mujeres sudamericanas… Piqué es racista, clasista, xenófobo… Ha tenido comentarios muy feos con ella, porque me lo ha dicho gente cercana a ella”, concluyó.