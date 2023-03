Piqué: la millonaria y polémica oferta que recibió de una aplicación de citas en línea tras su separación con Shakira

A través de un comunicado, la plataforma de citas extramatrimoniales Ashley Madison le ofreció a Piqué un contrato de US$1 millón anuales por ser uno de los patrocinadores oficiales del FC Andorra, equipo de segunda división española del que es dueño.

“Piqué, vimos cómo se desarrollaron las cosas con tu ex, Shakira. Creemos en la ‘No monogamia’ sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar a tu equipo FC Andorra”, escribió esta compañía por medio de su cuenta de Twitter.

Además, Ashley Madison reveló las imágenes del contrato que planea firmar con Gerard Piqué, que tiene como remitente al jefe de estrategia de la plataforma, Paul Keable, y tiene como destinatario a Kosmos, la empresa organizadora de eventos de Piqué y el club FC Andorra.

Lea también: Piqué: la trampa que el ex futbolista hace con la custodia de sus hijos que habría desatado la ira de Shakira

Lo más llamativo de este millonario contrato es que la plataforma de citas en línea ofrece una prima de aproximadamente US$53 mil por cada jugador del club que pueda comprobar que tuvo una relación extramatrimonial y que su historia pueda ser revelada.

De igual manera, ofrece otra bonificación de US$160 mil por cada futbolista que reconozca haber usado Ashley Madison para conocer a sus parejas secundarias.

Lea más: Síndrome del impostor: de qué se trata el trastorno psicológico que Shakira dijo recientemente que padece

La millonaria oferta de esta polémica aplicación de citas vencerá el próximo 15 de marzo, por lo que Gerard Piqué tiene tan solo dos semanas para pensar si es conveniente este contrato para el futuro de su equipo de fútbol.

@3gerardpique we saw how things played out with your ex @shakira. We believe in #nonmonogamy without prejudice, so we have offered to sponsor your team @fcandorra. Your move!#gerardpique #pique #shakira #fcandorra #football #soccer #futbol #fussball #calcio @karolg @bizarrap pic.twitter.com/gfORLdYHb3

— Ashley Madison (@ashleymadison) February 28, 2023