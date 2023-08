Piqué: los motivos por los que estaría siendo investigado por las autoridades a raíz de la Kings League

Todo surgió a raíz del fichaje de Nadir Louah por Porcinos FC, equipo presidido por Ibai Llanos, el cual causó polémica en el mundo del fútbol profesional.

El joven jugador había anunciado que dejaba la Kings League para unirse a la Fundación Deportiva Grama, club de la tercera división española; sin embargo, días después decidió unirse al equipo de Ibai.

Ante esta sorpresiva decisión, la Fundación Deportiva Grama mostró su inconformidad por medio de un comunicado y se quejó formalmente ante el CSD, argumentando que la King League podría afectar el presente de muchos equipos de categorías inferiores.

“La intromisión que la Kings League está produciendo en el normal desarrollo de nuestras competiciones. Este torneo se desarrolla al margen de las estructuras de la RFEF y, por tanto, no existe ninguna regulación que limite su intromisión en la vida de nuestros clubs”, denunció el club español.

📝 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋

📩 La present carta ha estat enviada a la @FCF_CAT i es farà extensiva als clubs del #FutbolCat davant la situació generada per competicions de nova creació que no són regulades per cap organisme federatiu.

➡️ https://t.co/xFHXklFP0R pic.twitter.com/hla2Q1QF9p

— Fundació Esportiva Grama (@FundacioGrama) August 7, 2023