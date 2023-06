Piqué: los motivos por los que no llegó a casarse con Shakira pese a sus 12 años de relación y sus dos hijos juntos

Tras un año de noviazgo, el ex jugador del FC Barcelona y la joven de 24 años estarían a punto de dar el sí definitivo a su amor y contraer matrimonio.

La posible boda de Piqué y Clara Chía Martí llamó la atención de los medios e internautas debido a que el ex futbolista español nunca llegó a tener planes de casarse con Shakira en sus 12 años de relación, en la cual tuvieron a sus dos hijos, Milan y Sasha.

A pesar de que la mayoría de personas piensan que este matrimonio no se consumó por decisión de Gerard Piqué, la realidad es que Shakira era la que en realidad tenía dudas sobre esta unión.

Durante una entrevista sobre su vida privada, Shakira respondió que ella prefería que su entonces pareja la viera como su novia y no como su esposa.

“La idea del matrimonio me espanta. Es como aquella fruta prohibida. Prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, reveló Shakira en su momento.

Esta mentalidad fue confirmada meses después por Piqué en una entrevista para el canal de YouTube The Overlap, cuando aseguró que no estaba casado por decisión de Shakira.

Sin embargo, reveló que su relación funcionaba de maravilla de esta manera y que ambos eran felices sin la necesidad de estar casados.

“No estoy casado. Es su mentalidad. Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados”, mencionó el ahora ex jugador.