Piqué: mesero, DJ y otros trabajos que tuvo antes de convertirse en estrella del FC Barcelona y conocer a Shakira

No obstante, antes de protagonizar una de las rupturas más polémicas de la historia, el ahora ex futbolista continuamente daba de qué hablar por su vida fuera de los terrenos de juego.

A través de una charla con el streamer Ibai Llanos, el ex jugador del FC Barcelona habló sobre sus inicios en el mundo del fútbol y los peculiares trabajos que tuvo previo a saltar al estrellato mundial.

Piqué, pese a formarse futbolísticamente en las divisiones inferiores del FC Barcelona, no comenzó su carrera profesional en el club catalán, ya que su primer contrato lo firmó con el Manchester United.

Tras fichar por el club inglés, en 2006 Piqué fue cedido por una temporada al Real Zaragoza, lo que marcó sus primera aventura en el fútbol profesional y su regreso a España.

Lejos de lo que muchos pueden pensar, el regreso de Gerard Piqué a territorio español no estuvo acompañado de grandes lujos debido a que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 tuvo algunos trabajos ajenos al deporte.

El ex futbolista le confesó a Ibai que, durante sus primeros meses en Zaragoza, llegó a trabajar como DJ y mesero en una discoteca como resultado de su gusto por la vida nocturna.

“Cuando jugaba en Zaragoza había un local escondidito, un bar pequeño, ahí en el rinconcito, no te veía nadie. Se llamaba ‘El buscón’, no sé si existe aún. ¡Buah! No sabes lo que era. Hacía de DJ y todo…”, reveló en esta entrevista.

Ante esta confesión, Ibai bromeó sobre si Piqué también era el dueño del establecimiento o si tenía otros trabajos dentro de este club nocturno.

“Era un dueño por detrás. No el que daba la cara, ¿sabes? No era el testaferro. Era otro. Yo estaba por detrás. Servía copas… hacía de todo ahí. Pero bien, además, o sea, bien, controlando. Es que Zaragoza es Zaragoza, tío. Primeras experiencias, cositas…”, concluyó el ex jugador.