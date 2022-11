Piqué: su polémica separación con Shakira, su suplencia en el FC Barcelona y otros motivos por los que el futbolista habría decidido retirarse

“El fútbol me lo ha dado todo, el Barca me lo ha dado todo (…) Siempre he dicho que después del Barca no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, compartió el futbolista de 35 años.

A raíz de la sorpresiva noticia de Gerard Piqué, se comenzó a especular sobre las razones por las que el campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010 tomó la decisión de retirarse.

Uno de estos motivos podría ser su mediática separación con Shakira, ya que el pasado 4 de junio ambos pusieron fin a su relación luego de 12 años juntos y dos hijos.

La separación entre Shakira y Piqué se dio en medio de un sinfín de rumores sobre la supuesta infidelidad del futbolista del FC Barcelona, quien habría engañado a la cantante colombiana con Clara Chía Martí.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Añadido a esto, Piqué también se habría precipitado en anunciar su retiro debido a su falta de minutos en el club catalán a raíz de su suplencia durante la presente temporada.

Para Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, actualmente Gerard Piqué es un jugador de rotación y fue relegado al papel de quinto central por Jules Koundé, Ronald Araujo, Eric García y Andreas Christensen.

Otra razón por la que Piqué habría tomado la decisión de retirarse está relacionada a sus negocios como empresario y su labor como presidente de la empresa Kosmos.

El futbolista español, junto con esta millonaria compañía, se encuentra enfocado en la realización de eventos deportivos como la Copa Davis, torneo de tenis del que Kosmos adquirió los derechos.

Finalmente, existe la posibilidad que Gerard Piqué haya anunciado su retiro debido a que, de acuerdo a medios españoles, desea lanzar su carrera política y el fútbol le estaría quitando mucho tiempo.

Piqué estaría planeando buscar la presidencia del FC Barcelona en el mediano plazo y una de las últimas frases de su video de retiro podría afirmar esta decisión. “Ya me conocen, tarde o temprano volveré”.