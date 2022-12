Pokémon dice adiós a los personajes Pikachu y Ash Ketchum y esto se sabe de la nueva serie animada

La nueva serie promete “acción, aventura, amistad y pokémones”, indica el comunicado.

Pokémon apareció en Japón en 1996 inicialmente como un videojuego. Su éxito provocó la aparición de toda una franquicia de personajes y productos, una de las más populares en el mundo, junto a Star Wars y Harry Potter.

Lea más: Bad Bunny: El lujoso obsequio que recibió por ser el artista más escuchado del 2022 en Spotify

An all-new Pokémon series has been announced!

Join 2 new characters and 3 Paldea starter Pokémon as they adventure through the Pokémon world! Plus, commemorate Ash’s journey with special episodes concluding Pokémon Ultimate Journeys: The Series.

Coming soon in 2023 and beyond! pic.twitter.com/2lrM6W1dgW

— Pokémon (@Pokemon) December 16, 2022