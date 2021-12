Polémica: por qué dicen que Vicente Fernández JR habría sido secuestrado por su hermano Gerardo

Esta obra biográfica no autorizada de “El Charro de Huentitán” relata distintos episodios de la vida del legendario cantante de 81 años y diferentes vivencias a lo largo de su vida.

Una de las narraciones más polémicas del libro revela el supuesto secuestro de Vicente Fernández Jr., hijo mayor del intérprete mexicano, a manos de su hermano Gerardo.

En 1998, “Vicentillo” fue secuestrado por cuatro meses y “El Charro de Huentitán” tuvo que pagar más de US$3 millones para que su hijo pudiera regresar con su familia.

En este terrorífico episodio, el hijo mayor de “Chente” perdió dos dedos al ser amputados por los delincuentes.

Lea también: “Emma y las otras señoras del narco”: El libro que muestra a las famosas y famosos que han tenido vínculos con capos

Las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas revelaron que el secuestro fue llevado a cabo por una banda criminal llamada “Los Moncha-dedos”, y en 2008 fueron capturados algunos miembros de dicha organización.

Curiosamente, esta no fue la única ocasión en que Vicente Fernández Jr. ha sido retenido en contra de su voluntad. A mediados de este año, el hijo mayor de “El Charro de Huentitán” desapareció varias semanas luego de estas internado en una clínica,

Sin embargo, “Vicentillo” mencionó que esto no fue debido a problemas de adicciones y aunque no reveló los motivos, comentó que lo que vivió esas semanas fue la privación de su libertad.

“Sí, estuve ‘recluido’, pero no por las razones que dicen y no tengo por qué regresar ni para qué regresar… Lo que viví es una experiencia que no se la deseo a nadie. Cualquier privación ilegal de la libertad es un secuestro”, comentó Vicente Fernández Jr. luego de regresar a su casa.

Además: Vicente Fernández: qué dice el nuevo informe médico y qué significa que tenga inflamación en las vías respiratorias

El hijo del legendario cantante mexicano fue cuestionado sobre si su familia estuvo detrás de esta situación, a lo que contestó que no lo sabía pero que le “gustaría saberlo”.

“Acepté porque me dijeron que iba a ser un lugar donde iba a poder entrar y salir a la hora que quisiera, pero resultó que aplicaron tanto el reglamento, que el tratamiento que llegan a tener las personas son de 90 días, yo tuve 66 porque hubo la oportunidad de que un paciente informó a Mariana (su novia)”, relató.

Lea más: Laura Bozzo: los audios filtrados que la ponen en polémica con México

El libro El último rey habla sobre este secuestro y revela que supuestamente fue dirigido por Gerardo Fernández, hermano de Vicente Jr., ya que en ese momento estaban en una disputa por propiedades y dinero, y esta fue la forma de que “Vicentillo” no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.

De acuerdo a Olga Wornat, autora de este libro, Gerardo Fernández sería el heredero de “El Charro de Huentitán”, ya que es el encargado de manejar las finanzas del cantante y organizar todos los asuntos familiares.