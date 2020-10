¿Por qué Jennifer López y Alex Rodríguez apoyan oficialmente a Joe Biden?

View this post on Instagram

Para mis compañeros Latinos, juntos somos mas poderosos….Únete a mí para hacer ruido. ¡Tu voz es tu voto! ¿Cuál es tu plan de votación? // ✊🏼📣🇺🇸🇵🇷 To my Latinos, we’re more powerful together… join me in getting loud. Your voice is your vote. What is your voting plan? @joebiden @drbiden @arod