“¿Por qué les impresiona que pueda seguir con mi vida?”: Nerea Godínez, ex prometida de Octavio Ocaña, presume a su nuevo novio y es criticada

Octavio Ocaña perdió la vida el 29 de octubre del 2021, luego de una persecución policial. A casi dos años de su muerte, su ex prometida Nerea Godínez ha comenzado a rehacer su vida amorosa , hecho que fue criticado por los internautas. Sin embargo, la joven envió un contundente mensaje a las críticas y recibió el apoyo de una de las hermanas del actor.

La familia de “Benito”, personaje que interpretaba Octavio Ocaña en la serie Vecinos, ha compartido los avances de la investigación con los medios de comunicación desde el primer día, así como han dado a conocer por medio de redes sociales cómo sobrellevan la muerte de su ser querido.

Nerea Godínez, quien estaba comprometida con el actor, compartía mensajes a Ocaña reafirmando su amor y cuánto lo extraña. Sin embargo, ahora a casi dos años de la trágica noticia, la joven ha decidido retomar su vida amorosa e iniciar un nuevo romance, según lo dejó ver en su cuenta de Instagram.

En dicha red social publicó una fotografía junto a su nueva pareja, en donde ambos están abrazados y él le da un meso en la frente.

Aunque algunos internautas han opinado que esta decisión de Godínez es un avance en su proceso de sanación y de duelo, otros la han criticado fuertemente. “Qué rápido se olvidó de su novio” y “Por algo las hermanas de Octavio ya no la siguen”, son algunos de los mensajes que recibió.

Sin embargo, Godínez no se quedó callada y compartió un mensaje por las críticas que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nerea González (@nerea.gogo)

“¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano saben lo que sufrí y lo que pasé. Desde el día 1 las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida. ¿Quién los entiende?”, escribió.

También dejó claro que está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor. “Yo decidí vivir y no sólo existir. Siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré, y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente”, añadió.

Bertha Ocaña, hermana de Octavio, también se pronunció al respecto y apoyó la decisión de Godínez. “Tiene todo el derecho de rehacer su vida. Lo único que ella merece es respeto. En su momento sentí que era el momento que ella, sin decírmelo, ya intentaba alejarme, mientras yo insistía en estar. Nunca en la vida va a ser un duelo igual en una pareja que en un familiar”.