¿Por qué los abogados de “Diddy” Combs piden conocer la identidad de los denunciantes?

Combs se encuentra actualmente bajo custodia federal mientras espera juicio en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración por crimen organizado, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. El cantante se ha declarado inocente de todos los cargos.

En la moción, los letrados de Combs argumentaron que necesitan saber los nombres de las presuntas víctimas para poder prepararse lo suficiente para su juicio, previsto para el 5 de mayo de 2025.

El rapero se enfrenta a más de un centenar de denuncias, todas ellas presentadas por ciudadanos anónimos, en las que ha sido acusado de agresión sexual contra hombres, mujeres e incluso contra un menor.

Todas las denuncias fueron presentadas por demandantes bajo los nombres genéricos de John Doe y Jane Doe en un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York.

“Este caso es único, en parte debido a la cantidad de personas que presentan acusaciones contra el Sr. Combs por su estatus de celebridad, su riqueza y la publicidad de su demanda", se lee en la carta firmada por los abogados de Combs, Marc Agnifilo y Teny Geragos, y difundida por "Variety".

“Esto ha tenido un efecto dominó generalizado, que ha resultado en un torrente de acusaciones de denunciantes no identificados, que abarcan desde lo falso hasta lo completamente absurdo”, agregaron en la moción presentada el martes 15 de octubre, según el medio especializado.

Sean Combs’ attorneys Marc Agnifilo and Teny Geragos have arrived ahead of Diddy’s court appearance today. They didn’t say much as they walked inside in the building @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/nczZOPLCda