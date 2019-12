Por qué un integrante del grupo BTS se volvió tendencia y logra casi 3 millones de tuits

La agrupación de K-pop, BTS , surgió en el 2013. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Twitter ha sido invadido con diferentes mensajes de felicitación para V, el cantante de la exitosa banda surcoreana de K-pop BTS, quien cumple 24 años. Por el cambio de horario, en Corea ya es 30 de diciembre, fecha de nacimiento del cantante, por lo que los seguidores han comenzado a saludarlo.

Este día es uno de los más esperados para los ARMY, nombre que reciben los seguidores de esta agrupación y que en su mayoría son mujeres, ya que consideran que Kim Tae-hyung es uno de los más “tiernos” de la banda.

A través de los hashtags #TaehyungDay, #HappyVDay y #HappyBirthdayTaehyung los ARMY han felicitado al cantante y han hecho tendencia mundial en Twitter.

La carita de felicidad de taehyung cuando una ARMY le regaló un libro de van gogh #HappyVDay #HappyBirthdayTaehyung #TaeEsNuestraLuzPurpura @BTS_twt

pic.twitter.com/OUW0SNS1RO — winter ayme;BTS (@vanteprecious) December 29, 2019

Los seguidores de Guatemala no se quedaron atrás y también han contribuido con vídeos y mensajes de felicitación. Hasta el momento, #HappyBirthdayTaehyung y #HappyVDay han tenido alrededor de 1.9 y 2.51 millones de tuits, respectivamente, y se encuentran en tendencias de Guatemala.

Los seguidores de la agrupación han recordado con fotografías y vídeos los mejores momentos de la carrera de Tae-hyung, en donde destacan su sonrisa, sus cualidades para cantar y los colores de cabello que el cantante ha tenido en este tiempo.

Desde la cuenta oficial de la banda, BTS felicitó a V con un collage de fotos. También compartieron fotografías de cuando se encontraban en el backstage del 2017 KBS Song Festival.

Apoyo de sus seguidores

En el país existe el grupo de seguidores llamado ARMY de Guatemala, que se fundó en 2014, casi un año después del comienzo de la banda. En el 2018 se reunieron con los admiradores de Centroamérica y México para gestionar que por dos meses las banderas de los países de América Latina estuvieran en un bus entre junio y agosto últimos en Seúl, Corea.

Además, a principios de diciembre, en México se inauguró la tercera tienda inspirada en la agrupación musical llamada BTS Pop-Up: House of BTS, que estará abierta hasta el 26 de enero. Las otras dos tiendas se encuentran en Corea y Japón.

Las seguidoras hicieron fila desde las 4 de la madrugada para poder ingresar a la tienda, que cuenta con diferentes ambientes, como un bar, una sala de conciertos y un lugar para convivir con los productos de sus ídolos.

Sobre la banda

BTS está integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes son originarios de surcorea y desde hace seis años han tenido más éxito y han roto récords en ventas y escuchas.

La canción con la que saltaron a la fama fue No More Dream, que está incluida en su álbum 2 Cool 4 Skool. Luego, aseguraron su éxito creciente con la serie The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2, y el álbum recopilatorio The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever. Con este material ingresaron a la lista de Billboard 200.

Con su disco Map of the Soul: Persona lograron hacer el mayor número de ventas de todos los tiempos de Cora del Sur.

En agosto pasado la agencia Big Hit informó que BTS tomaría un descanso “a largo plazo” después de batir récords de ventas y de una gira mundial que los llevó a conocer a muchos de sus seguidores, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar sus canciones favoritas.

