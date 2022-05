“Por ti”: La nueva canción de Sofía Ortiz con la que rinde tributo a todas las madres guatemaltecas

Regalos no hacen falta este día y cada hijo se enfoca en los gustos del ser amado para agradar en esta fecha especial.

Enfocada en celebrar, la cantante y compositora guatemalteca Sofía Ortiz se dedicó a crear un tema especial y recordar esta fecha tan importante para las madres en Guatemala.

La música siempre está presente en cada celebración, razón por la que Sofía Ortiz dedicó tiempo para crear Por ti, una canción con mucho simbolismo y agradecimiento para ese ser llamado mamá.

El tema

De acuerdo con Ortiz, Por ti es un tributo para las madres debido a que nada se compara con todo lo que hacen por sus hijos.

“Por ti nació en 2018, en una tarde de pensamientos retrospectivos de 1999, el año que nació mi hermana pequeña, Isabel. La primera frase ´esta historia empezó, con los dos o ninguno´, hace referencia a su nacimiento, que, por ser prematuro, tuvo muchas complicaciones. Luego todo se va dando como bola de nieve, una idea tras la otra y llego al coro ´Siempre un equipo, siempre hombro a hombro´. Y es eso realmente la idea de Por ti, ese amor de madre incondicional, que no abandona, que no defrauda y que es de los más, si no es que el más puro de todos”, dijo la cantante guatemalteca.

Por ti es creación de Sofía Ortiz. La artista nacional escribió la letra del tema y los arreglos musicales estuvieron a cargo de los músicos guatemaltecos David Fuentes y Otto Salazar.

El tema se grabó en la casa de Fuentes y la producción estuvo a cargo de Ortiz en su Home Studio.

“La canción está dedicada a todas las madres del mundo. Por supuesto, a la mía, a mis abuelas, a mis tías y a todas esas madres que han sido parte de mi vida, es para y por ellas”, agregó Sofía Ortiz.

“Quise hacer este tributo a ellas, este 10 de mayo, por el simple hecho que lo merecen. Nada se compara a los desvelos, las lágrimas, los sacrificios, las madrugadas y todo lo que hacen por nosotros. Así que es mi manera de agradecerles, agradecerle a mi mamá. Todo lo que he aprendido de ella, en lo que me he convertido gracias a su amor, a su paciencia y a su formación”, comentó la artista guatemalteca.

El videoclip

De acuerdo con Ortiz, Por ti merecía una pieza visual y se enfocó en la creación durante dos días llenos de emociones que lograron realmente proyectar el amor incondicional de madre.

“Al momento de sentarme con mi director creativo y productor audiovisual, Rodrigo Gonzalez, para platicar del video musical surge la idea de invitar a varias madres para que formaran parte de este tributo. Entre ellas, mi mamá y también la de él”, dijo Ortiz.

Para la cantante y compositora guatemalteca, fue una aventura en la que pudo expresar emociones y percibir la de muchas madres que participaron en el videoclip oficial.

“Tuvimos dos días de rodaje, en los que les hicimos una pequeña entrevista a todas las madres que participaron, haciéndoles dos preguntas; Para ti, ¿qué es ser madre? y ¿Qué sentiste al enterarte que serías madre? Esas entrevistas son parte de pequeñas cápsulas que hemos estado lanzando días antes del lanzamiento oficial”, añadió Ortiz.

Según la artista nacional, para algunas escenas, le pidieron a cada madre que las acompañaran sus hijos e hijas para tener su momento de protagonismo.

“No queríamos dejar fuera a todas esas madres que físicamente ya no están con nosotros, así que les hicimos saber que, si estaba bien con ellas, podían llevar fotografías al rodaje para también hacerles tributo, no nos podíamos perder esta oportunidad. Que, aunque ya no están físicamente aquí, su amor trascendental se sigue sintiendo en nuestros corazones”, comentó Ortiz.

Para Sofía Ortiz es vital el trabajo en equipo, razón por la que integró a varias personas en la creación de esta pieza.

“La escenografía fue creatividad de mi mamá, ella me dio la idea y desde allí partimos para construir un marco con rosas. Pasamos toda la mañana del primer día de rodaje montándolo, con el apoyo de mi papá y Heidi Navichoque”, contó Sofía, artista que en la actualidad trabaja en la producción de 22 Pecas, su primer álbum de estudio que incluirá trece canciones que buscan una aleación de géneros y una Sofía Ortiz un poco más experimental.

La artista guatemalteca trabaja en proyectos paralelos, como este sencillo y las Sesiones del Deck que son videos de covers y versiones alternativas de sus temas originales, lanzados en YouTube y los audios en plataformas digitales de música.

“Recibimos un apoyo increíble de todas las personas involucradas, esta canción y el video no es solo mío, es de todas y cada una de las personas que participaron, desde armar el escenario, montar las luces, hacer las entrevistas y participar en las escenas del video”, concluyó Ortiz.