“Porto Rico”: La primera película de Residente que contará con el apoyo de Alexander Dinelaris, ganador de un Óscar por el guion de “Birdman”

Maldonado Román también fue veterano de la Intentona de Yauco en 1897, insurrección organizada por los vecinos del suroeste y algunos puertorriqueños exiliados en Nueva York, quienes planificaron la toma de Yauco, el municipio más próspero de Puerto Rico debido a la industria del café en la montaña en aquel entonces.

Fue expatriado como consecuencia de su participación en la abortada insurrección en Yauco y militó en el Partido Revolucionario Cubano-Puertorriqueño con sede en Nueva York.

Dinelaris y Residente comenzaron a trabajar desde junio de 2022 en este proyecto.

Lea más: “This Is Not America”: El video con el que Residente gana premio en Cannes y lo ubica como el primer artista urbano y latino en destacar en este importante festival

Dinelaris además de ganar un Óscar por Birdman, fue co- productor de la película The Revenant, ganadora de tres premios de la Academia de Hollywood y es autor del libro del musical de Broadway On your Feet así como de la producción del West End de The Bodyguard.

Porto Rico será la primera película de 1868 Studios, una empresa entre Residente y la División de Contenido Premium de Sony Music Entertainment que crea, produce y distribuye globalmente proyectos de contenido original en múltiples formatos.

El trabajo cinematográfico para Residente no es extraño, pues este ya ha dirigido algunos de sus videos musicales, incluyendo Ojos color sol, Hoy, René, Bellacoso, Soy anormal y Pecador.

Asimismo, el cantante trabajó su documental, Residente y dirigió el video musical de su tema René.

Lea también: “América no es solo USA”: el crítico videoclip de Residente donde busca “devolverle el nombre” al continente americano