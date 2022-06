“Pregúntenle a él”: la contundente respuesta de Maluma sobre la supuesta colaboración con Christian Nodal (y de su polémica con J Balvin)

Además de las declaraciones que dio con respecto a su carrera y su paso por México, Maluma también fue cuestionado sobre la reciente polémica que existió entre el cantante regional mexicano Christian Nodal y el colombiano J Balvin.

Maluma fue cuestionado si tuvo contacto con los dos cantantes cuando estuvieron lanzándose mensajes de odio, difamación y críticas en sus redes sociales, así como en la subsecuente reconciliación.

Añadió a Infobae México que él no tuvo nada que ver con la polémica entre los dos intérpretes, además de estar feliz de que hayan resuelto sus diferencias como “todos unos caballeros”.

“No, gracias a mí no fue. Ellos, como unos caballeros maduros, tomaron la decisión de que eso no era un buen ejemplo para la gente y la juventud”, indicó el cantante.

“Esos chistecitos yo siempre he dicho que tienen un peso detrás y uno no se puede poner a limar sus asperezas delante de la gente. así que muy inteligente de su parte que tomaron la decisión de hacerlo de esa manera y hablarlo públicamente. Si armaron el problema a nivel público, tenían que cuadrarlo de la misma manera” finalizó.

Maluma también aprovechó la situación para hablar de forma cómica de cómo estaba viendo toda la polémica “desde su trinchera” sin molestar a nadie.

“Yo no estaba de ningún lado, yo estaba tranquilo, por primera vez en la vida me encanta porque yo no era pate del problema y yo estaba ahí en VIP, tranquilo, viendo todo lo que estaba pasando, me reía y siempre es mejor estar al otro lado, siempre con una energía muy positiva”, refirió.

Colaboración con Nodal

Otra de las preguntas que se le hizo fue de su supuesta colaboración que tendría con Christian Nodal, debido a que en 2018 ambos estaban dando indicios de estar colaborando juntos en un nuevo tema.

Maluma respondió de forma contundente: “No sé, pregúntale a él”, haciendo que varios medios interpretaran su mensaje con cierto disgusto o rencor hacia el intérprete mexicano.