Premios Artista del Año 2022: conozca cómo se vivió esta gala de reconocimientos que por más de 40 años ha destacado al talento guatemalteco

Gordillo durante el año hace una investigación personal en la que participa en diveresas actividades, conoce a los artistas y hace la selección al reconocer el talento y trabajo destacado. Durante esta edición se tienen 15 premiados entre las categorías están Bel Canto, danza, teatro, destacados en canto popular, cantautor, canto popular, interpretación, así como por la trayectoria en danza, fotografía, locución artística y letras.

Este evento se realiza en conmemoración del Día del artista nacional que recuerda que un 27 octubre de 1951 murieron 25 personas y entre ellos los artistas Lily Andreu Spillari de Berger, Mario Lara, Manolo Rosales y Paco Pérez, autor de grandes melodías en marimba como Luna de Xelajú.

Una fiesta de talentos

A esta festiva actividad en la que participaron grandes nombres de artistas y nuevos talentos sorpendiió la ausencia de la homenajeada principal de la noche, Ingrid Klüssman, quien por cuestiones de salud no se presentó. La pintora, creadora y galerista que nació en 1944 ha tenido una trayectora impresionante en el arte.

Gordillo mencionó que es doloroso que la artista se encuentre enferma. En su nombre recibió su reconocimiento la nieta Nadine Solis Bruns y la artista Karin Bruns quienes agradecieron el mismo. Wolfgang Schilling, representante del Instituto de Educación y Cultura “Alejandro Von Humboldt”. entregó este trofeo.

La organizadora del evento expresó también que este evento es dedicado a Julieta Perdomo de Shilling por el aporte que durante años dio al premio Artista del Año. La promotora falleció hace un año y como un momento emotivo el público se puso de pie y aplaudió al recordar su vida.

La gala fue emotiva y dinámica entre la entrega de premios y reconocimientos. La primera en recibir su premio fue María Mercedes Molina Godoy, la ganadora en bel canto recibió su premio de manos de su maestra Angélica Rosa, quien es una de las artistas que ha influido en sembrar grandes talentos en Guatemala. Molina ha regresado recientemente de las Olimpiadas Mundiales de las Artes en California, Estados Unidos en donde recibió diferentes medallas, una beca para estudiar en Nueva York Film Academy y varias propuestas de trabajo.

“Cada logro que he tenido a veces no me lo creo y solo quiero agradecer a mi maestra Angélica Rosa por darme todo su apoyo por ayudarme en este camino. Me siento agradecida con Dios”, agrega Molina.

Como artista extranjera fue seleccionada Anne Girard quien se llevó ese reconocimiento por sus investigaciones y libros publicados. Girard es una fotógrafa nacida en Suiza que llegó a Guatemala por primera vez en 1971; sin embargo, el cariño que recibió de los guatemaltecos, el paisaje y el clima del país la motivaron a regresar en 1974, cuando decidió quedarse a vivir en la tierra del quetzal.

Entre los homenajeados también estuvo el bailarín Fernando Navichoque quien recibió la medalla Fabiola Perdomo reconoce que está agradecido y en especial por su admiración a Perdomo por ser una figura abnegada en el arte. Él empezó su caminar a los 14 años y ha sido apasionado por la danza desde entonces.

Otro de los premiados fue el trío Ritorno, surgido en el 2020 con un concepto de bel canto coral para la interpretación de música popular a fin de darle un carácter original, distinto y a la vez iluminado por armonías académicas. Se formó bajo la dirección del productor Kervin Rivas, quien también lo integra.

El concepto original era de tres tenores, pero luego de la partida de uno de ellos se decidió darle un giro al proyecto e integrar una voz femenina de mezzosoprano. Es así como Ritorno cuenta con las voces de la mezzosoprano Consuelo Barrios y los tenores Jerónimo Calel y Rivas.

En teatro el grupo de Amenesteis de la Universidad del Valle fue el destacado, su director Guillermo Monsanto, explicó que es un grupo integrado por jóvenes de diferentes carreras tanto científicos como ingenieros y humanistas que han logrado consolidarse. Está integrado por 25 actores y se han presentado en diferentes escenarios y se tienen planes a corto plazo, “tengo 25 primeros actores y actrices”, dijo Monsanto.

En la noche de premios también fue reconocido Vocalis, sus integrantes se conocieron en distintos coros antes de 2019, pero ese año, se reunieron por la pasión hacia la música coral que les había encontrado en antiguos espacios. El grupo ha permanecido activo en diferentes proyectos y actividades para promover la interpretación coral y cuenta con más de 40 participantes. En el 2022 presentaron El último hilo junto al nominado del Grammy Jake Runestad y el destacado músico estadounidense Joel M. Rinsema, este trabajo musicalizó siete poemas del escritor guatemalteco Humberto Ak’abal.

Durante el evento se hicieron algunas presentaciones entre ellos el Trío Ritorno, que interpretó Yo Soy, del maestro Julio César del Valle. También participó Javy Meléndez, así como la actuación del grupo Amenesteis, con el solista Javier Rucal en una escena de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca.

En la noche de estrellas también participó María Mercedes Molina con la ópera de Giovanni Pergolesi, el Aria Nina y además el Coro Vocalis. Como una sorpresa fuera del programa la cantante Ángeles Reyna y el pianista Ever Morales interpretaron dos piezas.

Este miércoles 26 de octubre se entrega los premios al Artista del Año en su edición 42. Una gala que celebra el talento nacional. El Trío Ritorno abre la noche con sus voces. @prensa_libre #Hilo pic.twitter.com/eiwOJ6Kyq2 — Ingrid Reyes (@ireyes_pl) October 27, 2022

Conozca a los ganadores