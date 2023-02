Premios Bafta 2023: “All Quiet on the Western Front” gana como Mejor película y Mejor director

“Hemos sido bendecidos con muchas nominaciones y premios y por ello quiero agradecerle a todo el mundo que apostó por nosotros”, dijo Malter. “Esta película habla de un hombre, envenenado por la propaganda de la ultraderecha y que se ve atraído por la guerra, que va a la guerra creyendo que es una aventura. Y la guerra es de todo menos una aventura”, afirmó.

All Quiet on the Western Front ha sido la película de habla no inglesa más nominada en la historia de los Bafta y opta a nueve premios, incluido el de mejor película en la próxima gala de los Oscar, que se celebra el 12 de marzo.

Edward Berger, quien dirigió la película, ganó el premio de Mejor director frente a Martin McDonagh, Park Chan-wook, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todd Field y Gina Prince-Bythewood.

Edward Berger takes home the BAFTA for Director at the #EEBAFTAs pic.twitter.com/2sS9oRnnKr — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023

“Dirigir no es una ciencia exacta”, subrayó Berger al recoger el galardón, al tiempo que elogió el trabajo de los otros candidatos. “Me han honrado con un increíble y potente trabajo, me han inspirado mucho”, apuntó.

En la categoría de mejor actriz ganó la australo-estadounidense Cate Blanchett por su papel de jefa de orquesta implacable en Tar. Blanchett de 53 años venció frente a las actrices Viola Davis, Danielle Deadwyler, Ana De Armas, Emma Thompson y Michelle Yeoh.

El estadounidense Austin Butler obtuvo el galardón de Mejor actor por su papel en Elvis, que cuenta parte de la vida de la leyenda estadounidense del rock’n roll. Butler, de 31 años, ganó frente a los actores Colin Farrell, Brendan Fraser, Daryl McCormack, Paul Mescal y Bill Nighy.

Almas en pena de Inisherin, dirigida por Martin McDonagh, logró los premios a mejor actor y actriz de reparto para Barry Keoghan y Kerry Condon, respectivamente, y el galardón de mejor filme británico.

Triunfa Pinocchio

La reimaginación de Pinocchio, dirigida por Guillermo del Toro, se hizo con el Bafta a mejor película animada.

“Me gustaría agregar que le agradezco mucho a los Bafta permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte, para todos. Debe estar en esta conversación”, dijo el director mexicano en su discurso de agradecimiento

La reinterpretación del personaje creado en el Siglo XIX por Carlo Collodi, con una nueva historia presentada en el periodo de entreguerras, repite el éxito que ya logró en los Globos de Oro, donde se hizo también con el premio a mejor película animada, y toma carrerilla para los Oscar, donde está nominada en la misma categoría.

Bafta honorífico

La diseñadora de vestuario británica Sandy Powell recibió el Bafta honorífico, en reconocimiento a su contribución en la industria cinematográfica y a una vasta trayectoria de más de tres décadas.

“Esto es para mi primera maestra, que estaría muy orgullosa mirando la televisión desde el sofá. Esto es para mi madre y madres de todo el mundo”, destacó Powell, alabando a su progenitora, quien le enseñó por primera vez a coser sus primeras piezas con la máquina de coser.

Recuerdan a la reina Isabel II

La actriz Helen Mirren, quien interpretó a la reina Isabel II en la película de 2006 The Queen, dirigida por Stephen Frears, rememoró la aportación de la monarca al cine británico, con un emotivo discurso acompañado de un vídeo de la reina con algunas de las personalidades más importantes del mundo cinematográfico a lo largo de la historia.

“Sin su apoyo, los Bafta no hubieran sido lo mismo. Es indiscutible que ha sido la líder de la nación desde su coronación y durante su reinado conoció a las mayores estrellas de esta industria y vio desde los años dorados de Hollywood hasta la época del ‘blockbuster’”, dijo.

En la ceremonia estuvieron presentes el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, como representantes de la casa real británica.

Lista de ganadores Premios Bafta 2023