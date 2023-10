Premios Billboard de la Música Latina 2023: Bad Bunny, Los Ángeles Azules y Grupo Frontera imponen su ritmo en la gala

El periodo que se evalúa es del 13 de agosto de 2022 al 12 de agosto de 2023, según Billboard.

El primer premiado de la noche fue el puertorriqueño Bad Bunny con la canción del año en ventas, con Tití me preguntó.

Además, Calibre 50, presentó en el espectáculo su nueva canción “Borracho, pero buen muchacho”, que fue recibida con gritos de alegría y emoción por el público que estaba en el lugar.

La cantante Tini también se presentó en el escenario con su éxito “Cupido”, que con un montaje en rosado impactó a los asistentes.

Los mexicanos del Grupo Frontera cantaron uno de sus más recientes éxitos, “El amor de su vida”. Además, fueron de los más nominados de la noche por su colaboración con Bad Bunny.

Una de las sorpresas de la noche fue el premio a Manuel Turizo por su canción La Bachata, al ganar Global 200 Canción Latina del Año.

Mike Towers se presentó en el escenario con una de las colaboraciones más pegajosas del 2023, La la la, luego el reguetonero Yandel colaboró con Borracho y loco y así pusieron a bailar a los asistentes.

Los Ángeles Azules fueron reconocidos por su camino, con el Premio Trayectoria, por sus 40 años de vida musical, además, por ser de los grupos más queridos por sus fanáticos.

Peso Pluma fue reconocido con uno de los galardones más importantes de la noche, con Artista del Año, Debut.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación de Pepe Aguilar y Marc Antony con su canción “Ojalá te duela”, que recientemente fue presentada.

Marshmallow se presentó junto a Manuel Turizo, con su canción El Merengue, que es una colaboración entre ambos artistas.

El premio Icono fue entregado a la puertorriqueña Ivy Queen, quien es una cantante, actriz y productora discográfica, reconocida como la reina del reguetón, por ser una de las pioneras en el ritmo.

El cantante de regional mexicano Peso Pluma, también pisó el escenario de los premios, en compañía de Nicki Nicole.

Olga Tañon también se presentó en el escenario, con una de sus canciones más famosas, pero con una nueva versión, Es mentiroso.

Uno de los artistas más esperados de la noche fue Bad Bunny, quien inicio cantando Moscow, una de sus melodías más sonadas, posteriormente prendió al público cantando Tití me pregunto, continúo interpretando Neverita, Me porto bonito y Where She Goes y para finalizar presentó su nueva Un Preview.

Además, Peso Pluma y Yng Lvcas, presentaron la canción La bebe, en una colaboración que fue acompañada por bailarines y tonos rojos y azules.

Paris Hilton fue una de las invitadas de honor de la noche, quien le dio la bienvenida al escenario a Karol G, quien fue reconocida con el premio Espíritu de la Esperanza, por la creación de la fundación Con Cora, una organización que está destinada al desarrollo de las privadas de libertad en Colombia.

Posteriormente, Chiquis Rivera, en compañía del grupo Calibre 50 y de Banda Cañaveral, rindieron un homenaje a Jenni Rivera para conmemorar los 10 años de su partida.

Otra de las esperadas presentaciones fue la de Mike Towers con Sky Fied en El cielo, una colaboración que les ha dado mayor apertura con sus fanáticos.

Eladio Carrión impactó con su espectáculo al presentar sus canciones más sonadas, con sus letras tan variadas, que lo caracterizan.

La factoría se hizo presente en el escenario para prender al público y recordar sus canciones más famosas.

Lista de ganadores

Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, “Tití Me Preguntó”

Hut Latin song

Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

“Top Latin Album” del Año

Karol G, Mañana Será Bonito

Global 200 Canción Latina del Año

Manuel Turizo, “La Bachata”

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Artista del Año, Debut

Peso Pluma

Hut Latin song Artista del año, dúo o grupo

Grupo Frontera

Artista latín Rhythm del año, dúo o Grupo

Wisin & Yandel

Canción del Año Latin Airplay

Manuel Turizo, “La Bachata”

Artista del año

Bad Bunny

El resto de categorías no fueron mencionadas, pues se anunciaran a los ganadores en lo individual.