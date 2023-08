Premios Estela 2023: Ben Carrillo, Fabiola Roudha y Dennis Arana destacan en los galardones que reconocen la música guatemalteca

El guatemalteco Ben Carrillo, quien migró a Estados Unidos a los 15 años buscando mejores oportunidades, fue nombrado el artista del año . A sus 28 años es productor y cantautor. “Esto es de todos ustedes que me impulsan a seguir mi sueño. Hoy estoy recibiendo este reconocimiento, así que les puedo decir que, si lo puedes pensar, lo puedes lograr. Yo estoy representando a todos los chavos de Villa Nueva, Escuintla y otros barrios de Guatemala”, dijo muy emocionado.

Ya avanzada la ceremonia, Carrillo también recibió el reconocimiento a Mejor canción reggae con Zoom Zoom.

Tanto Fabiola Roudha, como Dennis Arana recibieron tres galardones cada uno. La intérprete de Que todo esté bien ganó en las categorías de Mejor club de fans, Mejor interpretación femenina y Mejor colaboración. Esta última fue por la canción Tu huella, que interpreta con Arana.

Mientras que el cantautor recibió el premio a Mejor canción regional, Mejor colaboración y al artista favorito en redes sociales (premio que otorga el público). Arana no estuvo presente en la premiación debido a que se encontraba en Estados Unidos participando del Festival Chapín.

Producción, trayectoria y lo más sonado

La celebración comenzó premiando a los encargados de producción, a aquellas personalidades que están detrás de los telones haciendo posible que un espectáculo y música suene lo mejor posible.

El primer premio de la noche fue para Leyton EME, como productor del año. “Es increíble tener los sueños de cada artista y poderlos materializar. Este reconocimiento es para cada uno de ustedes”, dijo. El talento quezalteco ha trabajado con personalidades como Mr. Fer y Rebeca Lane.

Luego, el Premio Estela fue para Josue Cilea, quien fue nombrado sonidista del año. Debido a que se encontraba afuera del país, sus padres subieron al escenario para recibir el reconocimiento. Sin embargo, por medio de un vídeo dio sus palabras de agradecimiento.

El reconocimiento de trayectoria y calidad fue para el grupo musical Checha y su India Maya. “Quiero dedicar este premio a mi abuelo que fue el fundador. A mi papá, que a once años de su partida dejó un sueño que ahora es mío. Ellos, más que una herencia, dejaron un legado. Mi orquesta está trabajando en Sumpango, yo me escapé un rato para estar al lado de estas eminencias musicales”, dijo Bernardo Gálvez.

Otros de los premiados en el primer segmento de la noche fueron para Mr. Fer, como autor del año; Francisco Páez, como compositor del año; El David, como artista revelación, y Pako Rodríguez, como DJ del año.

Así mismo, los Premios Estela también dedicaron un espacio para entregar una estatuilla a lo más sonado de Centroamérica. El Grupo Melao fue el más sonado de El Salvador; Cocofunka fue el premiado de Costa Rica y Marimbas Maderas Chapinas, de Guatemala.

Por último, la producción cerró este segmento de la velada con el reconocimiento a Zelaya, por Proyección Internacional. “Este año, que tuve la oportunidad de estar representando a Guatemala afuera del país, sentí mucho la unión de todos. Es muy gratificante saber que otras personas dedican su tiempo para escuchar tu música. Me siento orgullosa de ser chapina”, dijo en su discurso de agradecimiento.

Presentaciones

La banda guatemalteca Filoxera fue una de las encargadas de poner a bailar al público con su último lanzamiento Las Horas y Quién diría.

Volein, quien tuvo cinco nominaciones en esta edición, también deleitó con su música; así como el grupo venezolano Doble Sentido. Luego, fue el momento del género regional por parte de Javier Garistú; y por último, la presentación que cerró la velada fue la de Ben Carrillo, uno de los máximos ganadores de la velada.

Mejores canciones

Por segundo año consecutivo, el grupo Pepió ganó en la categoría a Mejor canción metal. Este 2023 fue con I got a reason, la cual habla acerca de luchar y no dejarse manipular por todos los engaños del exterior.

La Mejor canción instrumental fue para Ramix Big Band con Romance de otoño; Dios eterno, de Silas González, fue la Mejor canción gospel; Lorenzo, de Juan Carlos Murga, se nombró Mejor canción Jazz; y Encanto, de Adriana Rosso, fue la Mejor canción indie.

“Qué lindo estar acá. Cuando escuché las nominaciones, dije ‘qué talento’. Esto va para ustedes porque me inspiran. La música me sanó a mí, espero que lo haga en todos los guatemaltecos para que nos ayude a salir de las calles”, dijo Ben Carrillo al recibir el galardón a Mejor canción reggae con Zoom Zoom.

Luego, la agrupación La tripulación subió al escenario para recibir el premio a Mejor canción tropical por Virgen de concepción. “Quiero dedicarle este premio a mi abuelo que está en el cielo. ¡Que viva la música, San Pedro La Laguna y nuestro público!”, dijeron al recibir el reconocimiento.

La mejor canción electrónica fue Feels, de Jack Noise y Limerence; mientras que la Mejor canción hip hop/ trap/ rap fue Mejor sin mí de Leyton Eme. “Esta canción la escribimos hace dos años, cuando tenía un problema sentimental y lo transmitimos con música. Este premio es para todos mis amigos”, dijo el también productor Leyton Eme.

Daniela Carpio, conocida como Di Wav, ganó en la categoría Mejor canción rock con Ataúd. “Para mi ser reconocida en mi país es algo que llevo en el corazón. Agradezco a Dios por sembrar en mí la inquietud de crear”. dijo muy emocionada sobre el escenario.

Volví a mi, le dio el premio a Mejor interpretación femenina a Fabiola Roudha. “Estamos viviendo en una era digital en donde todo es tan efímero. Pero hay personas, como los que estamos acá, que a través del arte podemos crear conciencia y transformar con nuestra música. Felicidades a las demás chicas que estaban en la categoría”, dijo

Por segundo año consecutivo, Thian V ganó en la categoría Mejor interpretación masculina. En esta ocasión con la canción ¿Y si nos vemos?. “Siempre es muy inesperado por estar en a misma categoría junto a grandes voces. Felicidades a ellos también. Gracias a todas las personas que estuvieron detrás de la canción”, dijo sobre el escenario. El premio se lo dedicó a su madre.

La Mejor canción pop fue Tanto, del grupo venezolano Doble Sentido junto con Samo; mientras que el Premio Estela a Mejor canción cumbia fue Peces e iguanas, de Los miseria cumbia band y Bohemia Suburbana

La Mejor colaboración fue para Fabiola Roudha y Dennis Arana, con su canción Tu huella. “Fue una colaboración que quería hacer desde hace mucho tiempo. Tenía la canción desde el 2020 y pude invitar a Dennis. Fue un honor”, dijo la cantautora al recibir su segundo premio de la noche.

Como pueda, de Zelaya, fue la Mejor canción pop femenina. “Esta canción me pone un nudo en la garganta porque me enseñó a soñar en grande. Esta canción me abrió las puertas a representarlos a ustedes, a Guatemala, en un escenario grande. Gracias Guate por todo el apoyo”, mencionó muy emocionada al recibir su segundo reconocimiento de la noche.

Luego continuó la premiación a Mejor canción masculina y el galardón se lo llevó Voelin, con Quitarme la culpa. “Muchas gracias. Estoy muy contento de compartir este premio. Se lo quiero dedicarlo a tres factores que me mueven: a Dios; a mi cosmos, que son quienes me escuchan; y a mi mamá que está en el cielo. Gracias a todos ustedes, que hacen posible todas estas locuras”, dijo muy emocionado.