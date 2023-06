Premios Estela 2023: Lista completa de nominados

La entrega de los reconocimientos se realizará el domingo 27 de agosto en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala.

Lista de nominados:

Mejor canción cumbia

Barranca grande el calvario de Marimba del valle

Flor de barranco de Los patanes / Los miseria cumbia band

La Pregonera de Alfredo Jose y La Colección

No te olvide de Los miseria cumbia band / Poker

No es no de Rebeca Lane

Peces e iguanas de Los miseria cumbia band / Bohemia Suburbana

Piel de ángel de Maggy Arevalo

Mejor canción electrónica

All at once de The Official Delta

Other side of goodbye de Joan Ember / Andrea Hamilton

Fade out de Gilson’s

Feels de Jack Noise / Limerence

Open your heart de Joan Ember / Andrea Hamilton

Want me, need me de Paulo Sepp

Mejor featuring (presentación)

Dios de promesas de Emanuel Barahona / Bani Muñoz

Lentes de color de Glass Collective / Paul Jackson Jr.

No olvida de Voelin / Van Chomali / Eazy Mode

Por favor de Lambour / Chejo Enríquez

Quien diría de Filoxera / Coval / Jesús Molina

Tanto de Doble sentido / Samo

Tayëla de Sara Curruchich / Icuru Tsö

Todo lo que quise ser de Voelin / Flaminia

Tu huella de Fabiola Roudha / Dennis Arana

Ya no vuelvo más remix de Marvin Trompeta -Tres latinos / Big Melazza

Mejor canción gospel

Dios de promesas de Emanuel Barahona / Bani Muñoz

Dios eterno de Silas González / Bani Muñoz

Medley 1 de Linaje Escogido Guatemala

Queremos tu presencia de Silas González

Quiero estar contigo de Escala

Te tengo a ti de Juanca Cevasco

Transformada de Saskia Ramos

Mejor canción hip hop/ trap/ rap

Dame love de Rebeca Lane

Frío de Josh Quatro / Josee García

Guatemala Downtown de Bassmeant Beats / Sky Joe

I know what you want de Dynamo / Emsativo

Low de Ishto Juevez

Mejor sin mí de Leyton Eme

Mejor canción indie

Cayendo en un sueño de Fabiola Roudha

Encanto de Adriana Rosso

Magic de Voodoo Magic / Dina Ramírez

Neptuno de Glass Collective

Ok okk de Easy Easy

Origami de Filoxera

Quien diría de Filoxera / Coval / Jesús Molina

Si pensás volver de Thyan V

Su hogar de Ishto Juevez

Te voy a pedir de Andrea Alvarenga

Ya pasó de Zelaya

Mejor canción instrumental

Cadejo de Calvarios

Compasión de Pablo Yojcom

Noche de luna entre ruinas de Diego Noack

Romance de otoño de Ramix Big Band

Ramix tema de Ramix Big band

Mejor interpretación femenina

Afortunada de Elena y La Orquesta Lunar

Amores de noche de Fabiola Roudha

Como pueda de Zelaya

El amor de mi vida de Rebeca Lane

Fría de Meli Donis

La conexión – versión pop de Valary

Love me de Claudia Junge

Muévelo de Sabrina la princess

No hace falta de Van Chomali

Se va de Zelaya

Siluetas de Marian Corzo

Te voy a pedir de Andrea Alvarenga

Volví a mí de Fabiola Roudha

Mejor interpretación masculina

¿Y si nos vemos? de Thyan V

Abraza de Diego Ález

Ahí nos vemos de Javier Garistu

Crazy night de Alex Lima

Después de ti de Said

Quitarme la culpa de Voelin

Recuerdos de Thyan V

Ya no te amo de Javier Garistu

Mejor canción jazz

Moonshine de Juan Carlos Murga

Compasión de Pablo Yojcom

Blue samba de Juan Carlos Murga

Lorenzo de Juan Carlos Murga

Mejor canción marimba

Barranca Grande El Calvario de Marimba el Valle

Corazón de madre de Marimba el Valle

Días de barrio de Marimba contemporánea de Guatemala

Mi último viaje de Chano & Marimba

Peces e iguanas de Marimba Contemporánea de Guatemala / Bohemia Suburbana

Piña mix Maria Elena / a guitarra y la mujer / teresita de Marimba Jugo de Piña y su Sax

Sandrita de Marimba Maderas Chapinas

Mejor canción metal

Cadejo de Calvarios

I got a reason de Pepió

No contest de Sound of defiance

Surfing metal machine de Clavel Project

Tyrant oppressor de Metal Requiem

Venomous whisper de Age of Insanity

Mejor canción pop

A pesar de todo de Los Tamales

Huracán de Legión

Neptuno de Glass Collective

Quien diría de Filoxera / Coval / Jesús Molina

Tanto de Doble Sentido / Samo

Veleros de la luna de Casa de kello

Mejor canción pop femenina

Amores de noche de Fabiola Roudha

Como pueda de Zelaya

Entre sueños de Val

Fría de Meli Donis

Hasta la luna de Valary

Muévelo de Sabrina la princess

No me hace falta de Van Chomali

Se va de Zelaya

Volví a mí de Fabiola Roudha

Yo te elegí de Rebeca Lane

Mejor canción pop masculino

Abraza de Diego Ález

Amor incondicional de Fredy Camey

Lo que siento de Thyan V

Multiverso de Zaravia

No me joda de Jd porras / Pauloque / Jdancas

Mirándonos de Thyan V

Qué aburrido de Dennis Arana

Quitarme la culpa de Voelin

Recuerdos Thyan V

Saturno de Adrián Alburez

Mejor canción reggae

No volverás de Ronny Roots

Energía universal de Mr. ganjahman

Kingdom of far de Christa Marena

Mundo al revés de Semáforo

Nunca pensé de Ronny Roots

Zoom zoom de Ben carrillo

Mejor canción reggaetón

Después de ti de Said

Dile de Ferxa

Fronteo de Billy the diamond

Impaciente de Witeko / Peloman

Mal a mí de Blend the only / Mayan Duny / Johny Prera

Mala de Dis3to Flow

Mi número de Cazzali

Solo estás tú de Ricco

Vino de Cami Utrera

Mejor canción regional

Ahí nos vemos de Javier Garistu

Callada manera de Jorge Martinez Chucho / Sussan Godoy

La cabrona soy yo de Yensy Velázquez la dama de la banda

La sinvergüenza de El poder de la sierra

Ojitos verdes de Banda la auténtica del compa jacinto

Después de ti de Poker

Volverte amar de Dennis Arana / Viviann Baeza

Ya no te amo de Javier Garisru

Mejor canción rock

Aquí y ahora de Harold Taylor

Ataúd de Di Wav

Corazón de moldavita de Matea Santa

Magic de Voodoo Magic / Dina Ramírez

Mi viejo de Viernes Verde

Nada más que decir de Good Refference

Punky junkie de Matea Santa

Solos contra el mundo de Viernes Verde

Mejor canción tropical

A cada instante de Ivan Medrano y la Banda El Machete

Canchame de Checha y su India Maya

El que se fue de Henry Aguayo

La pregonera de Alfredo José y La Colección

Virgen de concepción de La tripulación

Me gusta de La tripulación

Ni diabla ni santa de Nidia de León

Pa´fuera de Henry V

Pa´gozar de El sindicato musical

Ya no vuelvo más – remix de Marvin Trompeta – Tres latinos / Big Melazza

Mejor canción urbana

A mi manera de Nicky Rudeke / Pauli

El amor de mi vida de Rebeca Lane

Flores rojas de Rebeca Lane

Más fácil de Adriana Rosso

Momento de Lunar h / Luca

No hace falta de Van Chomali

No olvida de Voelin / Van Chomali / Eazy Mode

Nueva york de Thyan V

Dije que si – deluxe edition de Saskia Ramos