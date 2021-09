Premios Estela: Un mensaje de esperanza para los artistas y un toque de “Magia”

La canción Magia de Van Chomali y Erick Orantes se llevó el premio más importante de la quinta edición de los permios Estela, pero no fu el único premio que recibieron.

Participa Guatemala como anfitrión en 12 categorías y los demás países centroamericanos en las categorías de mejor videoclip Centroamérica y mejor canción centroamericana.

Sin duda este edición también marca un año que ha sido complicado para la industria musical en cambios que ha hecho la pandemia y que retrasó por primera vez la entrega de premios casi un año, ya que se entregaban con regularidad en noviembre.

Este año los premios fue posible verlos en línea a través de la página oficial, Facebook y de su canal de YouTube, entre otros.

La quinta edición comenzó con los presentadores Milo Ramírez y María Isabel Flores, desde el Teatro Don Juan en la zona 1. En un mensaje emotivo recordaron a quienes han muerto durante la pandemia.

Paola Chuc interpretó el Himno Nacional de Guatemala y su impresionante voz dio vida al teatro para comenzar este gran evento.

Para continuar la noche Francisco Páez, presidente de Musicartes, dijo que es importante visibilizar los esfuerzos detrás de cada canción, en especial ahora. “Hagamos más música porque Guatemala se lo merece”, agregó.

“Esta es una edición de Esperanza para demostrar que los artistas siguen aquí, seguimos haciendo música y muchas de estas propuestas nacieron en pandemia y es un material de alto nivel”, agregó Karen Culajay, directora general de Musicartes.

Los artistas más premiados de la noche fueron Van Chomali, Ancestro, Jazzimba y Dennis Arana.

El jurado este año estuvo integrado por Santiago Torres, director de Billboard Argentina; Manu Moreno, compositor y ganador del premio Grammy; Ariel García, productor musical y ganador del Grammy guatemalteco; Carlos “Pipo” Chávez, productor musical ganador del Grammy, Selvin López, músico y productor guatemalteco, así como Pablo León, “El Mae”, por mencionar a algunos.

Para recordar

En la noche también se entregaron reconocimientos especiales como al músico académico Keneth Velásquez y educadora del año, Celeste Nova.

Entre uno de los momentos más especiales se escuchó a Rony Hernández, quien compartió sobre su proyecto Trovajazz que cumplió 19 años. Este lugar icónico de la zona 4 en la ciudad capital en que se han reunido artistas y se han tenido presentaciones especiales, Rony recordó los momentos difíciles que se han tenido a raíz de la pandemia e invitó a tener una actitud valiente y optimista. “Tenemos que resistir, sigamos adelante” fue su mensaje.

Rebeca Lane también se hizo presente desde el escenario de Trovajazz y cantó Nos queremos vivas. Un mensaje impactante que lleva la lucha de justicia por las mujeres.

La noche también se llenó con la presencia de Yahaira Tubac, quien fue seleccionada en la categoría de ganador virtuosísimo. Ella dedicó su premio a su abuelo, quien recientemente falleció. Pablo Yojcom se llevó la estatuilla como productor del año.

El reconocimiento a la casa de estudios 2021 fue para el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara. Se dio un premio especial al marimbista quetzalteco Guillermo de León Ruiz, compositor de Las chancletas de Nayo Capero.

En el escenario se hizo presente a Fernando Pérez por su trayectoria en la percusión y a Dennis Arana por su proyección internacional, el más votado por el público y se lleva a casa también el reconocimiento a artista del año. Mientras Val Torres fue la ganadora a la cantante revelación.

Marimba Maderas Chapinas fue el grupo más sonado 2020 por Guatemala, para El Salvador fue el grupo La Calle; y en Costa Rica, Patterns.

En las canciones más sonadas para el 2020 están No más discusión, de Tayl G, por Guatemala; en El Salvador fue Chiquita, de Friguey y Grupo La Calle; y Costa rica se llevó el premio por Everything Matters, de Patterns.

Entre los grupos invitados estuvieron la Sonora Ideal y Cumbia Urbana de El Salvador. Además se hizo un espacio simbólico para los artistas que fallecieron durante los últimos meses.

Bohemia Suburbana en casi sus 30 años de carrera también tuvo un premio especial donde quien voto fue la prensa del país.

Los ganadores

Según detalles de la página del evento cada año se producen entre 400 y 600 discos anuales en Guatemala, aproximadamente, así que entre esas producciones se seleccionan en estos premios a las mejores, este es el resumen de los ganadores en cada una de las categorías.

En Mejor Canción Pop fue para Van Chomali con Erick Orantes por Magia.

Van se expresó emocionada por recibir su primer premio Estela, además de cantar en el evento su canción. Esta canción también se llevó la canción del año, el premio más esperado. También se llevó Mejor Canción Urbana con CTV.

La Mejor Canción Rock se la llevó Ancestro con A quien Interese, además se llevó un segundo premio a mejor videoclip del año. En su presentación compartió que el video era un reconocimiento para un amigo que falleció.

En la noche el primer premio que se entregó fue Mejor Canción Marimba o Fusión y la ganadora fue Lamento 56, de Jazzimba. Jacobo Nisth agradeció el premio, pero también recordó que esta canción es dedicada a las niñas que fallecieron en la tragedia de Hogar Seguro.

También se llevó el premio a Mejor Canción Folklore o tradicional guatemalteca y el mejor álbum del año. El tercer premio de cuatro nominaciones.

En Mejor Canción Metal destacó Notion to Flee con Lift the Weight. Mientras Muisis ganó en Mejor Canción Reggae con Me encanta, con un ritmos alegres.

Para la categoría de Mejor Canción Regional, el reconocimiento fue para José Pinto, con el Pisto sale sobrando. El artista de Santa Rosa compartió que la canción nació cuando su automóvil se averió, pero recordó que la pandemia le enseñó a que lo bueno se puede transformar.

La noche continúo con Mejor Canción Gospel que fue para Él es, de Moisés Estrada y María Paula Blanco. La Mejor Canción Jazz o Blues fue par Grace of God, de Ludwin Zepeda y Armando Trujillo.

En el ritmo de Mejor Canción Tropical destacó con el grupo La Tripulación, con la canción Pa’ San Pedro me voy. La Mejor Canción Electrónica se la llevó Travesía de Juanko.