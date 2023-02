Premios Grammy 2023: Así las pasó Ben Affleck y usuarios lo evidencian con los infaltables memes

Affleck asistió con su esposa, la cantante y actriz Jennifer López, pero, mientras todos los asistentes disfrutaron de la entrega de premios, de la música y de la compañía, el actor fue captado en diferentes momentos con varios gestos en los que evidenció incomodidad.

Los cibernautas aprovecharon la oportunidad para demostrar su ingenio y difundieron varias imágenes de Affleck durante la ceremonia de los Grammy, razón por la que el esposo de JLo se convirtió en meme y tendencia en redes sociales.

Ben Affleck siempre trae cara de que lo obligan a ir a todo 🤣 pic.twitter.com/vLqewQ1Alh — Elán (@_elan_) February 6, 2023

o que o ben affleck disse pra jlo aqui?pic.twitter.com/2JstmuTRtP — Darko (@uaidarko) February 6, 2023

Ben Affleck es yo cuando voy a una fiesta y pienso que mejor me hubiera quedado en mi casa pic.twitter.com/UMplaWGDM5 — Indie 505 (@Indie5051) February 6, 2023

Yo pensé que no tenía ganas de vivir hasta que vi a Ben Affleck pic.twitter.com/zTv6MqUHgH — Ty (@TyTroncoso) February 6, 2023

Every one of them is perfect pic.twitter.com/F8ugJ4s0cj — Elamin Abdelmahmoud (@elamin88) February 6, 2023

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% 🪫 #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr — Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023

Un lector de labios anónimo encargado por el Daily Mail, afirma que lo que Jennifer López le dijo a Ben Affleck en los 'Grammy' fue: "Detente. Luce más amigable. Luce motivado", mientras Affleck aparentemente respondió con un: "Podría". ¿Que opinas?#MoluscoNews #ElMolu🎧 pic.twitter.com/XSlfhXKFy4 — Molusco (@Moluskein) February 7, 2023

Ben Affleck representa a todos los introvertidos que nos arrepentimos de haber salido pic.twitter.com/c4CpQjsaQz — AndaPalláBobo⭐️⭐️⭐️ (@LaraNahirArias1) February 6, 2023

Siento que Ben Affleck siempre ilustra muy bien la vida adulta pic.twitter.com/nSxRm02Eng — Ἐριγυιoς (@Erigyius) February 7, 2023

Ben Affleck con la jabru / Ben Affleck con su parcero aquaman pic.twitter.com/l5spVMdCHr — Lucas Bautista (@Lucas_BBB) February 6, 2023

Ben Affleck wants to go home Jen. Everyone in this video looks like they are vibing to a different song 😂 pic.twitter.com/a3KlNyVskD — Sakshi Narula (@mssakshinarula) February 6, 2023

