Premios Grammy 2023: Lista completa de los ganadores (en vivo)

Taylor Swift baila al ritmo de Bab Bunny que abre la ceremonia con su tema Después de la playa y un popurri de sus canciones.

Trevor Noah hace un recorrido entre los nominados e invitados, y saluda a Taylor Swift. Adele saluda a Dwayne Johnson.

Brandy Carlile, con 7 nominaciones, interpretó su tema Broken Horses.

Jennifer López entrega el primer premio a Harry Stiles, y Viola Davis entregó el galardón a la mejor canción de R&B.

Stevie Wonder rememoró un buen momento de la música con: The way you do the things you do. Al finalizar subió al sceneario Smokey Robinson con Tears of a Clown. Y así continúa la fiesta que pone de pie la público.

Listado de los ganadores de gala:

Mejor álbum de pop vocal: Harry’s House, Harry Styles

Mejor canción de R&B: Cuff it de Beyoncé

Mejor álbum de música country: A Beautiful Time de Willie Nelson

Mejor interpretación de dúo o grupo musical de pop: Sam Smith y Kim Petras por Unholy

En la ceremonia previa los ganadores fueron: