Premios Grammy 2024: conozca a los ganadores y otros detalles de la gala

En la Premier, la ceremonia previa, donde se entregan la mayoría de los premios, destacaron Gaby Moreno que ganó el premio al “Mejor Álbum Pop Latino” con su disco X por Mí (Vol. 1).

Entre los muchos ganadores también estuvieron las chicas de Boygenius que se llevaron tres premios. La música de Barbie se llevó dos Grammys y la cantante de 80 años Joni Mitchel también recibió otro.

Esta es una noche donde las mujeres predominan en las categorías principales como las de Álbum del año y Grabación del año, donde solo compite un hombre, el prodigio del jazz Jon Batiste.

Tracy Chapman hizo una gran aparición en el escenario que emocionó al público al inicio de la premiación.

Billy Ellish cantó la canción de la película Barbie, donde la muñeca se convierte en mujer.

Miley Cirus interpretó Flowers.

Olivia Rodrigo subió al escenario e interpretó Wampire.

U2 interpretó desde Las Vegas su canción Atomic City.

Los ganadores de la noche

Una deslumbrante Mariah Carey subió al escenario para presentar la primera categoría dominada por mujeres. Mejor actuación solista: Flowers de Miley Cirus.

Christina Aguilera y Maluma llegaron al escenario para premiar al Mejor Álbum de Música Urbana, premio que ganó: Mañana será bonito, Karol G de Colombia.

En la categoría de Mejor Álbum Country gana Lainey Wilson con Bell Bottom Country.

Lizzo entregó el premio a Mejor Canción R&B: Snooze, SZO.

Y desde Las Vegas U2 anunció la siguiente categoría. El Mejor álbum vocal fue para Taylor Swift por Midnights. Cuando agradeció el premio, la cantante con seis nominaciones comentó que su nuevo álbum se lanza el 19 de abril.

When 13 is your favorite number, and you win your 13th GRAMMY 🎶 #GRAMMYs pic.twitter.com/anNl4jU8j0 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2024

El premio de Impacto global Dr. Dre fue para Jay C y lo entregó el presentador.

El homenaje a los que nos dejaron

Steve Wonder interpretó varias canciones en el piano en homenaje a Tony Bennet. Y luego recordó a quienes han partido: André Watts, Denny Line Dick Waterman, Chita Rivera, Jimmy Buffett,

Annie Lenox intepretó Nothing Compares You como parte del tributo a: Jane Birkin, Wayne Krammer, Jim Ladd, Andy Rourke, David Lindley, Randy Meisner, Charlie Robison, María Jiménez, Melinda Wilson, Gary Wight, Sinead O’connnor, Burt Bacharach, Seymour Stein, George Winston, Charlie Monk, Melanie, Ahmad Jamal.

Lenny Cravitz se refirió a Clarence Avant, quien dijo su padrino. Jon Batiste subió al escenario y continúo el tributo a Rodriguez, Marlena Shaw, Jerry Bradley, Magoo, y otros.

En un tributo a Tina Turner se presentó Fantasía Barrino.