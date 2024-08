La premiación se emitirá en directo en más de 150 países para celebrar los mejores videos musicales del año a las a las 8 de la noche, hora este de Estados Unidos, el miércoles 11 de septiembre.

Las nominaciones de esta edición están lideradas por Taylor Swift (10), Post Malone (9); Ariana Grande, Eminem y Sabrina Carpenter (6); Megan Thee Stallion y SZA (5) y LISA, Olivia Rodrigo y Teddy Swims (4).

Switf fue nominada por su video musical Fortnight, así como en las categorías de Artista del Año y Mejor Pop; mientras que Post Malone obtuvo su novena nominación por su tema I Had Some Help junto a Morgan Wallen.

Otros nominados al Artista del Año son Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter y SZA.

Camilla Cabello, ganadora de cuatro premios en anteriores ediciones y este 2024 nominada a Mejor Artista Pop, actuará por tercera vez en esta gala de premios que también contará con la cantante de rap GloRilla, que llegará con tres nominaciones, entre ellas a Mejor Video Hip-Hop y Mejor Colaboración.

Rauw Alejandro, ganador de un Latin Grammy, actuará por primera vez en estos premios en los que tiene tres nominaciones, entre ellas la de Mejor Video Latino, al igual que Chapell Roan, que opta a los galardones en dos categorías, incluida la de Mejor Artista Revelación.

También actuará la actriz, cantante y compositora Sabrina Carpenter, nominada por primera vez en seis categorías incluyendo la de Artista del año y Canción del Año.

En 2023, Taylor Swift se llevó nueve premios con un total de 23. Eso la coloca justo detrás de Beyoncé, que tiene 28 y justo por delante de Madonna, que tiene 20 premios, y Lady Gaga, que tiene 19.

MTV ha confirmado que en recuerdo a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, los premios apoyarán a las organizaciones sin ánimo de lucro 9/11-Day y Tuesday’s Children.

La votación de los fanáticos en 15 categorías está activa en línea y finaliza el 30 de agosto.

La votación en la categoría de mejor artista nuevo permanecerá activa durante todo el programa.