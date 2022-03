Premios Óscar 2022: el insólito momento en que Will Smith golpea a Chris Rock en plena ceremonia

Este incidente comenzó en el momento en que Chris Rock bromeó sobre Javier Bardem, Penélope Cruz y Jada Pinkett Smith, esposa del reconocido actor estadounidense.

El comediante habló sobre el look de la pareja de Will Smith y comparó su estilo de pelo con el de la teniente G.I. Jane, personaje de G.I. Joe, broma que fue el detonante para que el también cantante perdiera los estribos.

Cabe resaltar que Jada Pinkett Smith sufre de alopecia desde 2018, enfermedad autoinmune que causa la caída de cabello en la cabeza y demás partes del cuerpo.

Inmediatamente, Will Smith subió al escenario y, ante el asombro de los presentes, le dio un fuerte golpe en la cara a Chris Rock debido a los desafortunados comentarios del comediante.

Asimismo, el actor de Soy Leyenda insultó a Chris Rock mientras regresaba a su lugar, situación que fue censurada por la transmisión de los Premios Óscar.

“No vuelvas a mencionar a mi esposa con tu boca”, gritó Will Smith visiblemente molesto por los comentarios de su colega.

MAYHEM BETWEEN CHRIS ROCK AND WILL SMITH AT THE #Oscars pic.twitter.com/265hGbsEDg

— Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022