Desde el pasado 23 de enero, la Academia de Hollywood anunció a sus candidatos para los galardones más prestigiosos del cine que se entregarán durante una de las galas más esperadas en la escena del entretenimiento mundial.

¿Cuándo y dónde se realizará la gala de los Premios Óscar 2024?

La 96 edición de los Premios Óscar se celebrará el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, EE. UU., y por cuarto año consecutivo la gala contará con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.

¿Dónde se puede ver la gala de los Premios Óscar 2024?

De acuerdo con la Academia de Hollywood, la transmisión oficial comenzará a partir de las 16 horas (horario Guatemala) debido que se tiene previsto presentar opiniones de críticos del cine mundial, el paso por la alfombra roja de las estrellas y entrevistas con varios de los nominados.

Según informe oficial, la gala se adelantó una hora a la usual de ediciones anteriores y comenzará a las 18 horas (horario Guatemala).

Los premios Óscar 2024 se podrán apreciar a través TNT, TNT Series y TNT Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos el evento será televisado por la cadena ABC.

De acuerdo con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en su web oficial se podrá apreciar la gala. Además, el servicio de streaming Max (antes HBO Max) transmitirá el evento.

Lea más: Premios Óscar 2024: ¿Dónde ver las películas más nominadas?

¿Quiénes serán presentadores en los Premios Óscar 2024?

Según reveló la Academia de Hollywood en la lista de presentadores de la 96 edición de los Premios Óscar destacan varias figuras del entretenimiento.

La cantante Ariana Grande, la estrella de Barbie Ryan Gosling y el reputado director Steven Spielberg son algunas de las celebridades.

La Academia de Hollywood informó que la selección también contempla a actores como Emily Blunt (Oppenheimer), Cynthia Erivo (Harriet), America Ferrera (Barbie), Sally Field (Forrest Gump), Ben Kingsley (Gandhi) o Tim Robbins (The Shawshank Redemption).

Melissa McCarthy (The Little Mermaid), Issa Rae (Barbie), Mary Steenburgen (Las Vegas), Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit), Charlize Theron (Monster), Christoph Waltz (Django Unchained) y Forest Whitaker (The Butler), son otros de los talentos que formarán parte de la ceremonia de cine más reputada.

Lea también: Premios Óscar 2024: “La sociedad de la nieve” destaca con dos nominaciones

Anteriormente la organización de los Óscar reveló que la superestrella de reguetón Bad Bunny también formará parte del elenco que presidirá la gala y entregará alguno de los premios o presentará puntualmente algún segmento, al igual que figuras como Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton y Jennifer Lawrence, entre otros.

Actuaciones musicales en los Premios Óscar 2024

De acuerdo con la organización, la gala de los Óscar tendrá algunas actuaciones musicales.

La Academia indicó que los cinco temas nominados en la categoría de mejor canción original serán interpretados en esta nueva entrega de los Óscar.

Concretamente, dos temas de la banda sonora de Barbie, I'm Just Ken, de Ryan Gosling y Mark Ronson, y What Was I Made For?, por Billie Eilish y Finneas O'Connell

The Fire Inside interpretada por Becky G para la película Flamin' Hot

It Never Went Away, de Jon Batiste para su documental American Symphony

Wahzhazhe, por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para Killers of the Flower Moon (Los Asesinos de la Luna).

Regresa el glamour de antaño con una alfombra roja

La Academia de Hollywood recuperó el tradicional color rojo para la alfombra que recibirá a los nominados a la 96 edición de los Óscar y dio por inaugurada la cuenta atrás de la ceremonia con el despliegue de sus casi 300 metros de longitud.

Con la ausencia de Jimmy Kimmel, el presentador de esta gala, y de los máximos ejecutivos de la institución de cine, Janet Yang y Bill Kramer, el equipo organizador de los premios desenrolló el miércoles 6 de marzo ante la prensa un fragmento de la alfombra, cuya instalación total está prevista para este viernes 8 de marzo.

La vuelta al rojo después de haber probado el color champán para la 95 edición de los Óscar se observa como un retorno al estereotipado glamour que ha envuelto durante años a Hollywood y como una respuesta ante el descontento mostrado por seguidores de esta gala por el anterior cambio.

Trabajadores instalan la alfombra roja de la edición 96 de los Premios Óscar, en Los Ángeles, California, EE.UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con información de AFP y EFE.