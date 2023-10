Premios Oscar 2024: quiénes son los encargados de montar la ceremonia de premios más grande del cine

El responsable creativo de la gala será Raj Kapoor, también productor ejecutivo junto a Katy Mullan, mientras que la dirigirá Hamish Hamilton. Los tres han colaborado ya con la Academia en otras ocasiones para la gala más importante del cine.

“Raj y Hamish han sido unos colaboradores increíbles en los Óscar y estamos encantados de darles la bienvenida a ellos y a Katy para dirigir la 96ª edición”, dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Janet Yang.

Añadieron que el “profundo amor por el cine” mostrado por estos profesionales, así como “su visión fresca y su tremenda experiencia en televisión en vivo son perfectos” para hacer una gala “revitalizada”.

Tras recordar otros nombres que se suman al equipo creativo de la gala y al diseño de producción de ésta y de la alfombra roja, los responsables de la Academia se mostraron convencidos de que estos profesionales permitirán ofrecer un “espectáculo excepcional para audiencias de todo el mundo”.

The Academy sets executive producers and director for “reinvigorated” 96th #Oscars. https://t.co/cSS9xrwFQ0

— The Academy (@TheAcademy) October 17, 2023