Los Premios Óscar 2024 reconocieron a lo mejor de Hollywood en una ceremonia realizada este domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, la cual contó con varias sorpresas.

Algunos de los momentos inolvidables de esta gala fueron la participación de John Cena en la velada, quien presentó el premio al mejor vestuario completamente desnudo, o la broma que Jimmy Kimmel hizo sobre la situación legal de Donald Trump.

Sin embargo, una de las escenas que causó mayor furor en redes sociales fue la inédita unión entre el actor Ryan Gosling y Slash para interpretar una de las canciones de la película Barbie.

Gosling, nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto, subió al escenario junto al legendario guitarrista de la banda Guns N’ Roses para tocar el tema I’m Just Ken frente a las millones de personas que siguieron la transmisión en vivo.

Además, en plena presentación, el actor de 43 años sorprendió a los presentes al hacer que sus compañeras Greta Gerwig y Margot Robbie cantaran un pedazo de la canción.

Cabe resaltar que, durante los últimosmeses , Gerwig y Robbie estuvieron en el centro de la polémica luego de no ser nominadas en los Premios Óscar por su participación en la película de Barbie.

Pero esta no fue la única sorpresa en esta actuación, ya que Ryan Gosling hizo un homenaje a la película Lalaland cuando se acercó a Emma Stone, posterior ganadora del premio a Mejor Actriz, para cantar junto a ella una estrofa.

Ryan Gosling brings the “Kenergy” at the #Oscars as he performs ‘I’m Just Ken.’ pic.twitter.com/tmI4Y59uEO