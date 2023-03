Premios Óscar 2023: qué películas están nominadas y en dónde se pueden ver

De los universos paralelos de “Everything Everywhere All At Once” al tributo al cine de “The Fabelmans”, todo puede pasar en la ceremonia de entrega de los Óscar del próximo domingo, donde las opciones a la estatuilla a la mejor película siguen, a pesar de todo, muy abiertas.

El cine de autor estrenado en plataformas de “streaming” y películas independientes aclamadas por la crítica se disputan el premio principal con las cintas más taquilleras del año.

Y si antes de que arrancara la temporada de premios, la película autobiográfica de Steven Spielberg -“The Fablemans”- era la gran favorita. Ahora, cuando están a punto de cerrarse las votaciones de la Academia de Hollywood, “Everything Everywhere All At Once” es ya la máxima aspirante.

La película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert llega con 11 nominaciones y consiguió el triplete en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA, por sus siglas en inglés), en los del gremio de directores (DGA Awards) y en los del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG).

Dónde ver las películas nominadas al Óscar 2023

Netlix- Pinocho (Nominada como Mejor Película de Animación)

En Italia, el deseo de un hombre le da vida mágicamente a un muñeco de madera. Sin embargo, padre e hijo tendrán que sobrevivir al auge de muchos altercados, entre ellos decidir de qué manera continuar con su vida.

Amazon Prime Video – Todo en todas partes al mismo tiempo (Nominada como Mejor Película)

Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo, mientras intenta poner en orden su vida.

Hbo- Elvis (Nominada como Mejor Película)

Es la historia de como Elvis Presley saltó a la fama en la década de 1950, mientras mantiene una relación compleja con su manager, el coronel Tom Parker.

Disney – Black Panther: Wakanda por siempre (Nominada como Mejor Diseño de Vestuario)

Tras la muerte de T’Challa, la reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje protegen Wakanda de la injerencia de las potencias mundiales, entre ellos un nuevo villano del universo Marvel, Namor.

Star Plus- Top Gun Maverick (Nominada como Mejor Película)

Maverick, quien lleva 30 años de servicio, es ahora instructor de pilotos militares. Una última misión, un sacrificio final, obliga a este maestro de los cielos a enfrentar las heridas abiertas del pasado y sus temores más profundos.

Netflix – Sin novedad en el frente (Nominada como Mejor Película)

Paul es un joven de 17 años que se une al Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, pero su entusiasmo inicial se ve truncado por la sombría realidad en medio de la guerra, ve morir amigos, su esperanza se esfuma y no le quedará más que tratar de aferrarse a la vida.

Amazon Prime Video – Argentina 1985 (Nominada como Mejor Película Extrajera de habla no inglesa)

Esta es la historia de que se vive durante la década de 1980, cuando un grupo de abogados investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina, un momento clave para los ciudadanos en aquel país.